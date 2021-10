València llança 11.455 bons comerç per impulsar l’activitat econòmica després de la pandèmia

L’Ajuntament de València, en col·laboració amb la Cambra de Comerç, ha llançat els Bons Comerç VLC, amb els quals es posaran en circulació 11.455 targetes per comprar en establiments de proximitat de la ciutat amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica després de la pandèmia. Les persones que les adquireixen aporten 50 euros i el consistori finança altres 50, de manera que es poden canviar 100 euros en productes i servicis pagant només la meitat.

Els bons es poden aconseguir a través del web www.bonocomerciovlc.com des d’aquest divendres i fins el 30 de novembre, i els comerços d’un màxim de 12 treballadors poden inscriure’s fins el 15 d’octubre. En les tres primeres hores de la campanya s’han venut 2.000 vals i s’han sumat vora 400 negocis.

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, acompanyat del president de la Cambra de Comerç de València, José Vicente Morata, ha presentat aquesta iniciativa, amb la qual es pretén “promocionar el comerç local, dinamitzar el teixit comercial i incentivar i impulsar les compres en els comerços després de l’etapa de restriccions a causa de la covid-19”.

L’edil ha subratllat que “el comerç de proximitat té una gran importància com a motor econòmic i social de la ciutat, contribueix a crear un teixit sectorial sòlid, capaç de crear ocupació, i constitueix un dels eixos del desenvolupament local i dinamisme urbà de la ciutat”.

L’Ajuntament ha destinat 672.750 euros a la campanya de bons, en què poden participar els comerços que complisquen amb els requisits establits i, d’altra banda, qualsevol persona que ho desitge podrà adquirir-los per comprar béns o servicis en aquests establiments. És la primera vegada que el consistori posa en marxa aquest projecte, que podria ampliar-se als pròxims anys.

Els consumidors podran optar a un màxim de dos vals de 100 euros cadascú, per al que cal registrar-se en el web de la campanya i abonar mitjançant targeta bancària a través de la passarel·la de pagament habilitada la meitat del preu del bo, això és, 50 euros. El termini tant per a obtindre’ls com per utilitzar-los en els negocis adherits arranca aquest divendres i fins el pròxim 30 de novembre.

Requisits per als comerços

Es podran sumar els comerços oberts al públic situats a la ciutat de València l’activitat dels quals s’enquadre en alguna de les següents agrupacions de l’impost d’activitats econòmiques: comerç al detall de productes industrials no alimentosos realitzat en establiments permanents, excepte el comerç de combustibles, carburants i lubrificants, i les farmàcies; servicis personals, excloent màquines automàtiques, fotografies i fotocopiadores; i comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent, com és el cas de mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics. Els establiments tenen de termini fins el 30 d’octubre per a inscriure’s a través d’un formulari al portal web.