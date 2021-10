Cvirus.- La Comunitat Valenciana no notifica morts per primera vegada des del 20 de juliol

20M EP

NOTICIA

La Comunitat Valenciana no ha notificat aquest divendres cap mort per coronavirus, la qual cosa no succeïa des del passat 20 de juliol, mentre que s'ha registrat 178 nous casos, segons l'actualització de la Conselleria de Sanitat.