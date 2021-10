Una ponente critica la presencia de pocas mujeres en la Convención del PP: "Lo digo por justicia"

La directora de Inspiring Girls, Paula Gómez de la Bárcena, llamó la atención a los presentes en la Convención del PP que se celebra estos días, por una convención con menos mujeres que en el IBEX, según les dijo, aunque Casado defendió que el cónclave está organizado por una mujer, Edurne Uriarte, y justificó que en muchos casos invitan a organizaciones, o a personas, y estas están encabezadas por hombres.

"Tengo que decir algo porque si no reviento", empezó Gómez de la Bárcena, ante la mirada del resto de presentes. "Yo estoy convencida de que hay muchísimas mujeres que hablarían de los temas que habéis abordado igual de bien que los invitados que habéis traído. ¡Buscadlas, por dios. Están ahí! De verdad, no quiero que se me malinterprete", prosiguió.

Entre las miradas de los asistentes, quiso desarrollar sus argumentos. "No lo digo por cuotas, por paridad, lo digo por justicia. Y por generosidad con las siguientes generaciones, que necesitan tener esos referentes y necesitan ver que las mujeres pintamos algo en la sociedad y se nos toma en cuenta", añadió, y llegó incluso a arañar algunos aplausos de los presentes.

Preguntado por este reproche a su llegada a la finca sevillana de Villa Luisa, donde recaló este jueves la convención nacional del PP, Casado sostuvo que a veces hay organizaciones empresariales, sectoriales encabezadas por hombres y el PP invita "a la organización, no a la persona".

El jefe de los populares ha destacado además que en su comité de dirección las mujeres son mayoría, y ha argumentado que "afortunadamente en España ya no hay un problema de mujeres sino todo lo contrario, es un problema de que no hay muy buenas mujeres y hombres dirigiendo España".