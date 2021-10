Vara agradece el trabajo de la Policía Nacional en Extremadura durante la pandemia

Así, lo ha dicho durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día de la Policía Nacional, en el que también han participado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, junto al director general, Francisco Pardo Piqueras y el Jefe Superior de Extremadura, José Manuel Merino Zamora, y el alcalde de Mérida.

El jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que esta institución no tiene "motivo ninguno para estar apesadumbrado", ya que la sociedad en general, asegura, está "profundamente agradecida" del trabajo que la Policía Nacional, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desempeñan.

Igualmente ha mostrado su orgullo como español de tener la Policía que tiene y vivir "en un país donde la ley es igual para todos" y de tener a los jueces, a los fiscales y a los tribunales que son "capaces de aplicarla con rectitud", al mismo tiempo que "con igualdad".

Por otro lado, Fernández Vara ha mostrado su preocupación por la ciberseguridad, por lo que ha abogado por invertir en formación para poder hacer frente a los delitos que se cometen a través de internet, indica la Junta en nota de prensa.

El presidente de la Junta ha valorado el nivel de seguridad ciudadana en Extremadura, lo que ha considerado un argumento para atraer proyectos e inversiones a la región ya que es un criterio muy importante a la hora de definir localización de inversiones.

Por su parte, la delegada del Gobierno, ha agradecido el trabajo de este cuerpo "siempre", pero sobre todo por lo que han hecho durante la pandemia.

"Ha sido un año y medio en el que hemos sufrido, pero también hemos disfrutado de aprender juntos, de colaborar juntos y de trabajar juntos para conseguir ganar una batalla que no se nos había presentado hasta ahora", declaró en este mismo sentido, además de agradecer la colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, justicia, concejales y alcaldes...", ha señalado.

PALABRAS DE APOYO A MÉRIDA

García Seco ha dedicado un reconocimiento especial para el Cuerpo Nacional de Policía de Mérida, al que se ha dirigido y felicitado por el trabajo realizado.

"A todos los funcionarios policiales de Mérida; querido Aurelio, mi cariño especial a ti, por comandarlo, pero sobre todo a cada uno de los hombres y mujeres que trabajan en Mérida, que me gusta verlos aquí, escuchando el himno con ese maravilloso uniforme, con la cabeza alta como están cada día en nuestras calles y sabiendo que hacéis un magnífico trabajo", ha declarado.

Para la delegada, no hay "ninguna duda, no hay más que hablar", se ha "pasado página", ha señalado, en alusión a las recientes detenciones de cinco agentes de la comisaría en una operación antidroga, que ha catalogado como "un suceso puntual, extraordinario, que no tiene nada que ver" con el trabajo diario de la comisaría. "Nos sentimos orgullosos de lo que hacéis", ha abundado.

Por último, ha manifestado su deseo de que el incremento de las plantillas continúe y que en los próximos años se hagan convocatorias de empleo "potentes como las que se están haciendo ahora y sigan saliendo hombres y mujeres ejemplares", para alcanzar la ratio de ocupación de plantilla que había "hace años".

PLAZA DE LA POLICÍA NACIONAL

A su vez, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado que nueva plaza de Tercer Milenio se llamará 'Plaza de la Policía Nacional'.

En su intervención, el alcalde ha agradecido a todos los efectivos de la Policía Nacional en Mérida y Extremadura su trabajo "incansable durante este año y medio de pandemia siendo los garantes de nuestra seguridad".

Rodríguez Osuna ha expresado su "alegría" por recuperar este acto, de nuevo en Mérida, y ha destacado que durante la pandemia "todos se han fijado en la labor de las administraciones legislando o estableciendo nuevas normas de obligado cumplimiento por parte de la ciudadanía".

Pero pocos, ha señalado, de forma "injusta", se han parado a pensar que son los polícias quienes han sido los "garantes" para que todo se cumpliera, y se viviera en un "estado de derecho, tranquilo, sin revuelta social, y que la población se sintiera segura y protegida".

Rodríguez Osuna ha hecho hincapié en apoyar y valorar a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y a la Policía, destacando que "hoy más que nunca, es momento de estar junto a vosotras y vosotros, en Mérida y en cualquier rincón de este país", ha aseverado.