Ribó assegura que "ha arribat l'hora" de "normalitzar" les terrasses i que tornen a ocupar el seu espai habitual

"Ho lamentem, amb molta claredat", però "ha arribat l'hora", ha exposat el primer edil preguntat per la fi d'eixa moratòria en la capital valenciana a partir del pròxim 12 d'octubre. Així, ha comentat que igual que s'ha començat a "normalitzar" els aspectes de la vida diària, s'ha de "normalitzar" la situació de les terrasses una vegada s'han reduït les restriccions sanitàries.

"De la mateixa manera que estem treballant per a normalitzar tots els aspectes de la vida quotidiana, ha arribat l'hora de normalitzar també el tema de les terrasses. Estaven ocupant un espai públic, de tots. Era raonable amb les condicions -sanitàries- com estaven", però "han d'entendre que hem de normalitzar-ho tot", ha exposat el primer edil, que ha participat en la jornada de treball que Compromís per València ha celebrat per a definir el pla de reactivació postCovid en aquesta ciutat.

Joan Ribó ha apuntat que s'ha de "tindre en compte que la restricció que teníem d'entrar dins" dels locals d'hoteleria, "de no poder estar a la barra o de no poder beure a la barra, s'ha eliminat ja en aquests moments". "Per tant, han d'entendre que hem de normalitzar tot i que a partir del dia 12 -d'octubre- totes les terrasses tornen a la situació en la qual estaven" abans, ha conclòs.