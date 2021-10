La direcció de Ford Almussafes i sindicats es reuniran aquesta vesprada en concloure sense acord la reunió de l'ERTO

L'empresa ha presentat una proposta de calendari per a l'ERTO amb 33 dies de 'parada total' en les plantes de fabricació de vehicles i de 15 dies en les plantes de Motors, amb una "oferta a la baixa" quant a les condicions econòmiques per als treballadors afectats, respecte a l'últim ERTO que concloïa aquesta mateixa setmana, i que ha sigut rebutjada per tots els sindicats, segons han informat a Europa Press fonts del Comité d'empresa.

En concret, la companyia ha posat sobre la taula que durant els dies de suspensió, complementarà la prestació per atur a la qual l'empleat tinga dret fins al 70% del seu salari real diari, quan en l'últim ERTO era del 80%. També rebaixa els complements (pagues extraordinàries, gratificació especial, dret a vacances i complement d'antiguitat) al 70%, quan fins ara s'havien complementat al 100%.

Atés que la intenció de l'empresa és parar ja les plantes de Fabricació de Vehicles el 4 d'octubre, dilluns que ve, ha tornat a citar els sindicats per a aquesta vesprada amb l'objectiu de traure avant l'ERTO, que està plantejat per al període comprès entre el 4 d'octubre al 23 de desembre de 2021.

El secretari del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, José Luis Parra, ha manifestat a Europa Press que són "conscients" de la situació del sector i dels problemes de subministrament de semiconductors i ha expressat la seua "voluntat d'aconseguir un acord per a donar cobertura a la plantilla".

No obstant açò, Parra ha advertit que "si no hi ha un moviment per part de l'empresa, serà complicat" i ha demanat a la direcció que "replantege les condicions per als treballadors".