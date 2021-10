Más de 150 personas participan en el II foro sobre el futuro de la fabricación en 3D

El encuentro sobre fabricación aditiva estuvo presentado y moderado por Ramón Rubio, director de Medialab, se ha realizado en las instalaciones de la startup asturiana, Triditive, situada en Meres y abordó "cómo está funcionando esta tecnología en las empresas, su mejora competitiva y la capacidad de hacer frente a ruptura de la cadena de suministro que se agravó como consecuencia de la pandemia", según indican desde la organización de la jornada.

Desde el Ministerio de Industria, Raül Blanco, secretario general de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha mostrado el apoyo a los proyectos que Triditive ha puesto en marcha. "Esta empresa nace en Asturias pero tiene vocación global y cuenta con un equipo de primer nivel europeo, ha dicho, resaltando la importancia de esta tecnología en la industria por la mejora en la "eficacia y la competitividad" que supone en las empresas.

Asimismo, la directora general del IDEPA, Eva Pando, hizo hincapié en las capacidades de Asturias para la atracción de proyectos tecnológicos, ocupando la región la cuarta posición en la recepción de flujos inversión extranjera, solo por detrás de las CCAA de Madrid, Cataluña y País Vasco, con más de 120 empresas de capital extranjero implantadas en Asturias con buenas perspectivas en cuanto a nuevas inversiones.

Dentro del proyecto puesto en marcha por el IDEPA, llamado Asturias Digital Innovation Hub, la fabricación aditiva ocupa un lugar estratégico. "Se trata de un área en la que el Principado cuenta con particulares capacidades a través de centros tecnológicos, la universidad e instalaciones y personal de compañías privadas, y con la que ya fabrican más de 60 empresas, porque se están produciendo piezas, componentes o prótesis personalizadas para sectores como el metalmecánico, el aeronáutico o el biosanitario", ha explicado Pando.

En la misma línea, la concejala de Desarrollo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Siero, Aida Nuño, ha querido destacar que este tipo de empresas representan "innovación y futuro", explicando que este es el camino a seguir en el concejo para generar empleo sobre todo para los jóvenes.

Al respecto, ha dicho que la apuesta es que Siero "sea un territorio atractivo para las empresas, con una política de mejora continua invirtiendo en las áreas industriales para que las empresas puedan realizar su actividad en las mejores condiciones posibles".

José Bayón, CEO de Enisa, empresa pública estatal dedicada a la financiación de proyectos empresariales innovadores, que ya ha financiado a más de 6500 empresas, habló sobre la importancia de la industria en España que ha cobrado mayor protagonismo desde la pandemia. "La industria es un motor fundamental de la economía, del desarrollo y del progreso que está viviendo una transformación profunda gracias a las tecnologías emergentes como la robotización o los nuevos procesos de fabricación como este del que hablamos hoy", ha comentado, apuntando que "la transformación requiere emprendimiento e innovación para esta revolución digital y ecológica que transforma nuestras cadenas de valor". El presupuesto estatal de I+D ha crecido en un 60% en estos últimos años y ha aumentado la colaboración público-privada.

A nivel europeo, el director de innovación especializado en fabricación aditiva de CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries and related Manufacturing Technologies), Vincenzo Belletti, explicó en su intervención la importancia de esta tecnología en la transformación digital y verde que Europa tiene entre sus objetivos estratégicos.

Durante el Foro se realizó la presentación oficial de las nuevas máquinas AMCELL de Triditive, Mariel Díaz, CEO de la empresa, explicó que esta nueva serie de máquinas permite el desarrollo de tecnología altamente flexible, fabricando piezas complejas reduciendo los tiempos de comercialización y con una novedad única, pudiendo imprimir piezas metálicas y poliméricas sin tener que elegir entre ambos materiales, como hasta ahora.

"La tecnología tiene que resolver un problema, y para resolverlo tenemos que conocer primero qué quiere solucionar el cliente" ha añadido. Además, ha explicado que esta tecnología "permite desarrollar almacenes digitales y un motor de precios automático para agilizar los trámites", logrando ser más eficientes para fabricar más rápido y pudiendo hacerlo localmente, reduciendo así también sus costes de fabricación.

Posteriormente se desarrollaron dos mesas redondas sobre casos de éxito y se analizaron las perspectivas de futuro de la fabricación aditiva en serie. Entre otras intervenciones, destacó la de María Muñoz, capitana del Cuerpo de Ingenieros de Ejército de Tierra, quien comentó que en el Ejército decidieron invertir en una máquina de fabricación aditiva para poder imprimir repuestos para los que no hay proveedores o se han quedado obsoletos y que ahora pueden obtenerse con esta tecnología.