La cita de barones autonómicos del PP, con Ayuso incluida, calienta la convención del PP

El Partido Popular (PP) celebra esta semana su convención nacional en diferentes puntos de la geografía española, si bien este sábado y este domingo es en Valencia donde tienen lugar los actos más destacados. Entre ellos, una mesa redonda que reúne a los seis barones autonómicos de la formación popular.

Con el revelador título de Los Gobiernos de la libertad, y con la portavoz en el Parlamento Europeo Dolors Montserrat como moderadora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; el de Murcia, Fernando López Miras; el de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas intervienen este sábado a las 13:00 horas.

Los seis barones llegan de diferente manera a la cita nacional del partido: unos con gobiernos más sólidos, otros con el apoyo de Vox o Ciudadanos, pero todos conscientes de la importancia del escenario autonómico de cara a las opciones de futuro de Pablo Casado en la arena nacional. Así llegan los seis barones a la cita.

Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso. EFE

Isabel Díaz Ayuso es la indiscutible líder del PP en Madrid. La presidenta, que el pasado mes de mayo dio un puñetazo en la mesa al vencer con holgura en las elecciones madrileñas y provocar, entre otros efectos, la desaparición del panorama político de Pablo Iglesias, llega a Valencia más fuerte que nunca.

Recién aterrizada de su gira por Estados Unidos, donde ha demostrado que su figura no se circunscribe a los límites de la Comunidad, Ayuso se presenta en la convención como la política de moda en España.

Su exitoso concepto de "libertad", esgrimido en los comicios de mayo y que sirven de hecho para dar título a la mesa redonda del sábado, la ha puesto en primera fila de la actualidad nacional, llegando a eclipsar al propio líder nacional, Pablo Casado.

Con una gestión de la pandemia en la que apuesta porque Madrid lidere la vuelta a la normalidad y dejando un reguero de apariciones públicas en las que es tratada por la gente como si de una estrella del rock se tratara, Díaz Ayuso ha ocupado titulares en este principio de curso por su intención de liderar el PP madrileño, una decisión que no sentó bien en Génova, entre otras cosas por la cercanía del congreso de esta semana.

Aún quedan nueve meses para el congreso regional del PP en Madrid, pero Ayuso ya mueve sus fichas, argumentando entre otras cosas que el resto de barones son también presidentes del partido en sus territorios.

Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo. EP

El barón popular más veterano (con permiso del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas) es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Eterno candidato a dar el salto a Madrid y único presidente autonómico del PP con mayoría absoluta, el político orensano llega a la cita nacional avalado por su independencia respecto a Génova.

Curtido en mil batallas, siempre victoriosas, su figura y sus discursos son siempre analizados con lupa, por tener la suficiente veteranía y fuerza en su territorio como para decir las cosas sin ambages.

No necesitar a Vox para gobernar su comunidad da además a Feijóo un punto de comodidad e independencia del que no disfrutan sus compañeros barones, y no oculta su desdén hacia los pactos con el partido liderado por Santiago Abascal.

De hecho, esta misma semana Feijóo dejó clara su postura política cuando analizaba los resultados de las últimas elecciones en Alemania, y apostaba sin ambages por una gran coalición entre democristianos y socialistas.

Moderado y ya despojado de su vitola de candidato a liderar el partido a nivel nacional, el discurso de Alberto Núñez Feijóo será observado de cerca no sólo desde fuera, sino también desde las propias filas de sus correligionarios.

Juan Manuel Moreno Bonilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. FERNANDO RUSO

Juan Manuel Moreno Bonilla logró en diciembre de 2018 lo que no habían hecho en décadas antecesores como Javier Arenas: ocupar el Palacio de San Telmo de Sevilla. Lo hizo contra todo pronóstico y con un perfil bajo, aunque para lograrlo tuvo que apoyarse en las muletas de Ciudadanos y Vox.

Casi tres años después, poco queda del discreto candidato, nacido en Barcelona de padres malagueños, que rompió con la hegemonía socialista en Andalucía. Moreno Bonilla ha sabido manejar con mano izquierda (y nunca mejor dicho) las siempre tensas relaciones con Vox y ha labrado un perfil de político moderado y prudente que le han hecho crecer no solo en el seno del partido, sino fuera de él. De hecho, es el rival a batir por un PSOE andaluz aún lastrado por los escándalos de corrupción y que quiere volver a la presidencia de la Junta de la mano de Juan Espadas.

Moreno, que por ejemplo no duda en reunirse en términos cordiales con el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, para formar un frente común en la sempiterna lucha de la financiación autonómica, representa otra cara de la moneda si lo comparamos con Ayuso, pero no en tanto a éxito en la gestión como a perfil.

Anterior al liderazgo de Pablo Casado y por lo tanto 'hijo' de antiguas hegemonías en Génova, las alentadoras encuestas han permitido que Moreno no dudara incluso en enfrentarse a la dirección nacional por asuntos como la dirección del PP de Sevilla. A pesar de ello, Pablo Casado sabe que la comunidad más poblada de España es clave en sus aspiraciones a la Moncloa y por eso cuidar a Moreno es fundamental.

Fernando López Miras

El presidente de Murcia, Fernando López Miras. REGIÓN DE MURCIA

Todo empezó en Murcia. El tsunami político que provocó el adelanto electoral en Madrid, la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y posteriormente de la política y en definitiva, la recomposición de las piezas del tablero político en España tuvieron su origen en la fallida moción de censura que Ciudadanos y PSOE intentaron llevar a cabo en Murcia, que fracasó después de que tres diputados 'naranjas' (y el presidente de la Asamblea Regional) se posicionaran junto al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

El joven (37 años) presidente murciano llega a la convención nacional como barón salvado por la campana, pero al que curiosamente, el intento de derrocarle no ha hecho sino reforzarle. Transfuguismos aparte, la torpe gestión de Cs y del PSOE de su intento por asaltar el palacio de San Esteban ha dejado a la formación naranja en ruinas (más aún que a nivel nacional) y al PSOE maltrecho, hasta el punto de que ahora mismo, se encuentra descabezado, después de que Diego Conesa, el rival de López Miras en las elecciones y que llegó a conseguir algo inaudito en 25 años (superar en votos al PP), decidiera apartarse de la secretaría general del partido de la rosa y el puño en Murcia.

López Miras, hombre de total confianza de Teodoro García Egea y por ende, de Pablo Casado, cuenta además con una carta que otros compañeros barones no tienen: su alianza con Vox no es directa, porque la formación de Abascal en la Región de Murcia está dividida en dos facciones, y el político lorquino pesca en el río revuelto de un partido, que, por otro lado, tiene en Murcia uno de sus principales caladeros de votos. Pese a ello, López Miras tiene que pagar peajes y por ejemplo, una de las disidentes de Vox, Mabel Campuzano, fue 'premiada' con una Consejería, que para estupor de la oposición fue la de Educación.

En cualquier caso, el tema que sí le quita el sueño a López Miras no está en los despachos ni en los escaños del parlamento: está en las aguas del Mar Menor. El desastre ecológico de una laguna salada que sufre desde hace un año espantosos eventos de anoxia (falta de oxígeno) que arrojan toneladas de peces muertos a su orilla es la piedra en el zapato de un López Miras que ha optado por la estrategia de culpar al Gobierno nacional, del que dice tiene las competencias para salvaguardar el Mar Menor. Está por ver cuál es el precio electoral que tiene que pagar el líder murciano por este asunto, toda vez que el PSRM está, a su vez, noqueado.

Alfonso Fernández Mañueco

Alfonso Fernández Mañueco. Europa Press

Castilla y León compite con Madrid por el título honorífico de ser el principal bastión del Partido Popular en España. Al frente de la Junta castellanoleonesa está otro político de perfil bajo, alejado de declaraciones que salten a los medios nacionales, como es Alfonso Fernández Mañueco.

Hijo de un alcalde de Salamanca y miembro del partido desde la cuna, Mañueco subió escalones en el partido apadrinado por María Dolores de Cospedal y en los primeros compases de su gestión, lograda por el apoyo de Ciudadanos, tuvo algún roce con la cúpula de Génova, pero al igual que en el caso de su compañero barón Juanma Moreno, las antiguas alianzas han quedado en agua de borrajas y parece que entre Madrid y Valladolid se ha restablecido una buena conexión.

Las similitudes con Moreno no acaban ahí: por ejemplo, las encuestas apuntan a una mayoría absoluta del PP de Mañueco y este hecho puede ser clave, porque en Castilla y León planea desde hace tiempo la sombra de una moción de censura activada por Ciudadanos y el PSOE, pese al sonrojante fracaso de la misma operación en Murcia.

Con las encuestas a su favor, no sería de extrañar que Fernández Mañueco emulara a Isabel Díaz Ayuso y golpeara antes de una posible moción de censura con un adelanto electoral que apuntale su liderazgo y se desprenda de la muleta de un partido en descomposición como es Ciudadanos.

Para Pablo Casado, todo lo que sea afianzar poder autonómico, aun siendo a través de candidatos que no son de su cuerda ni de la de su mano derecha, Teodoro García Egea, es miel sobre hojuelas de cara a un asalto a la Moncloa, por lo que la cordialidad en el eje Valladolid-Madrid está garantizada.

Juan Jesús Vivas

Juan Jesús Vivas Lara. EP

Si de veteranía hay que hablar, nadie mejor que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. En febrero celebró su 20 aniversario en el cargo, al que accedió cuando era presidente del Gobierno José María Aznar.

Vivas está viviendo su invierno político, pues a sus 68 años ha anunciado que no seguirá después de 2023, cuando finaliza su actual mandato. Su experiencia y la proximidad de su jubilación dan al veterano alcalde-presidente la necesaria independencia como para no ocultar lo que piensa en determinadas ocasiones.

Por ejemplo, este verano no dudó en agradecer y elogiar la actuación del Gobierno central, y en concreto al ministro Marlaska y al propio Pedro Sánchez, en otra crisis migratoria de la ciudad autónoma, un tema que mantiene a Ceuta en el foco del interés nacional de manera periódica.

Vivas representa un caso peculiar en el Partido Popular, ya que hace dos años fue investido gracias a la abstención, entre otros, del Partido Socialista y con el voto negativo de Vox.

El partido liderado por Santiago Abascal tiene entre sus bastiones las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sobre todo la primera, debido precisamente al contenido de su discurso en uno de los puntos más calientes de la inmigración en la Unión Europea. Pese a ello, Vivas pudo frenar el empuje de Vox en los últimos comicios y poder permitirse el raro lujo de jubilarse como presidente.