La vaga de maquinistes obliga a cancel·lar 50 trens de rodalies a la Comunitat Valenciana

La situació s'ha agreujat especialment en la línia C-6, que uneix València i Castelló de la Plana, on han circulat menys del 10 per cent dels serveis programats per a aquesta jornada de vaga a causa d'incompareixençes dels maquinistes, segons han informat a Europa Press fonts de Renfe.

Aquest fet ha obligat a habilitar parades intermèdies fins a Castelló de la Plana en alguns dels trens de Mitja Distància que connecten València amb Tortosa o Tarragona, amb la finalitat de "garantir la mobilitat dels viatgers".

En concret, en el nucli de Rodalies de València, des de l'inici del servei a les 5.45 hores fins a les 12.30 hores s'han suprimit 50 serveis que sí estaven arreplegats en els serveis mínims, és a dir, prop del 40% dels serveis fixats mentre que l'altre 60% no ho han fet.

En la resta de la xarxa, les línies C-1 (València-Gandia), C-2 (València-Moixent) i C-3 (València-Utiel) han circulat la meitat dels serveis que havia programat l'operadora ferroviària.

A totes aquestes suspensions s'uneixen les que sí estaven contemplades en els decrets de serveis mínims del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que contemplava la suspensió del 25% dels trens en hora punta, així com de la Generalitat de Catalunya, que contemplava la suspensió del 15% dels trens en hora punta.

SITUACIÓ "VERGONYOSA"

Usuaris del servici de tren de Mitja Distància i Rodalies que s'han vist afectats per la segona jornada de la vaga de maquinistes han qualificat de "vergonyosa" la situació davant la continua suspensió de trens.

Així ho ha assenyalat, en declaracions a Europa Press Televisió, un jove que porta esperant des d'aquest dijous el tren per a poder anar a Gandia. "Vaig vindre ahir a les set de la vesprada i ens van avisar que ja no anaven a haver-hi més trens, per la qual cosa vaig haver de tornar al meu pis. Aquest matí he tornat a vindre i encara no sé a quina hora em podré anar perquè en la taquilla m'han dit que no s'estan complint els serveis mínims", ha explicat.

Una situació similar a la qual han comentat altres usuaris que han assegurat portar més de tres hores a l'espera de saber si podran arribar al seu lloc de destinació. "S'estan cancel·lant contínuament des de les nou del matí", ha denunciat una usuària del servei ferroviari a l'Estació del Nord de València, que ha defès que, "si hi ha serveis mínims, hauria d'haver-hi un tren almenys cada hora".

"Ja m'han llevat dos trens perquè els han anul·lat i el problema és que ningú et diu a quina hora és el següent. Nosaltres no tenim la culpa del que passe amb Renfe i els seus treballadors", ha lamentat una altra de les persones afectades per les interrupcions en el servei de trens a causa de la vaga. Així mateix, ha lamentat que "no hi haja espai suficient" perquè els usuaris puguen esperar asseguts.

Diverses dels afectats han criticat que aquesta segona jornada de vaga es desenvolupe en divendres, just de cara al cap de setmana, que és quan més desplaçaments es registren. "Tinc ganes d'anar a casa, estar amb la meua família i la meua parella, i de moment hauré d'esperar una hora més", ha assenyalat una jove mentre esperava asseguda en les seues maletes a l'Estació del Nord.

En aquesta línia, ha lamentat que la cancel·lació de trens "està deixant a molta gent penjada que no té possibilitats d'arribar d'una altra forma als seus llocs de destinació". "Tinc pràctiques de cotxe i si no arribe a temps se'm desmunta el dia", ha assegurat.