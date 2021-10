Consultorio de Vivienda: "La vecina tiene abejas en la cámara de aire, pero no deja que se tire la pared, ¿qué puedo hacer?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Quién arregla el voladizo

PREGUNTA En los dos áticos del edificio en el que vivo, los propietarios cerraron gran parte de la terraza (de uso privado) e hicieron un voladizo, cornisa, que no existía en el edificio original. Esa cornisa después de casi 40 años, se está desprendiendo, lo cual conlleva un riesgo de producir daños a cualquier persona.

Uno de los áticos ha arreglado su parte, asumiendo los gastos, pero el otro no. Se va a llevar a junta para aprobar su reparación. ¿Debemos pagarlo todos los propietarios o sólo el del ático aunque no sea el propietario original que lo construyó?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque se trate de una obra consentida por la comunidad desde hace más de 40 años, no deja de tener con ello la consideración de elemento privativo y, por lo tanto, es el propietario y no la comunidad quien debe asumir el pago de su reparación.

Conserjes sin mascarillas

PREGUNTA Somos una comunidad de vecinos que tenemos un conserje que realiza retirada de basura, limpieza del edificio, trabajos de jardinería. Lleva más de 1 año sin mascarilla, según él primero porque la administradora de la finca no se las facilitaba y después porque tiene un problema de salud.

Lo curioso es que vino una persona para hacerle la suplencia y también anda sin mascarilla; lo peligroso es que están en los ascensores y en otras áreas pequeñas sin ella. ¿Qué se debe hacer en estos casos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tanto en espacios cerrados como en lugares de trabajo, actualmente es obligatorio el uso de mascarillas salvo que el trabajador pueda acreditar mediante el correspondiente informe médico alguna de las causas que le eximen de llevarla.

Si no fuese así, la comunidad podrá sancionarle por incumplimiento reiterado del uso de la mascarilla en cumplimiento de sus funciones.

Riegan y me mojan

PREGUNTA Vivo en un bajo con una pequeña terraza delante y una galeria detrás. La vecina del primero, cada vez que riega deja manchado de arena y barro mi baranda, y la del tercero cada vez que tiende la ropa no la centrifuga y a veces tira agua. Todo eso va a parar a mi ropa tendida. ¿Puedo hacer algo para solucionarlo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En algunos municipios suele regularse mediante normativa municipal la prohibición de regar tiestos, macetas o plantas en los balcones siempre que produzcan daños o molestias al vecindario así como secar ropa en los balcones. Si en su municipio es así, puede denunciar los hechos al ayuntamiento.

Asimismo, puede solicitar a la comunidad que se apruebe como norma de régimen interior la prohibición de llevar a cabo este tipo de actividades

Presidente incompetente

PREGUNTA Llevamos ya año y medio sin junta y no estamos de acuerdo en cómo actúa el presidente de la comunidad. La administradora no quiere hacer junta porque dice que no se reúnen condiciones para ello, cuando a principio de año la hizo para elegir materiales para realizar obra nueva escalera.

La verdad es que estamos un poco desesperados y queremos saber si podríamos plantear escrito solicitando cambio presidente y firmado por la mayoría de los vecinos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si consideran que la gestión del presidente está causando un perjuicio a los intereses de la comunidad es motivo suficiente para convocar una junta y nombrar a un nuevo propietario para el cargo.

Si el presidente no atiende su petición, si suman un 25% de propietarios o un 25% de cuotas de participación, podrán convocar directamente y solicitar a la administradora que envíe la convocatoria para que pueda celebrarse la junta siempre y cuando se haga en un lugar que cumpla con el aforo máximo permitido y garantice las distancias de seguridad para los propietarios.

Pelos de mi perro van al vecino

PREGUNTA Tengo problemas con mis vecinos porque al tender ropa les paso a las ventanas de mis vecinos y a veces a su ropa pelos de mis perros que han podido quedar en mi colada. ¿Esto puede causarme algun problema?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Se trata de algo de indudable molestia para sus vecinos y evitable por su parte si adopta las medidas oportunas. De esa forma, evitará conflictos innecesarios garantizando con ello una buena convivencia vecinal.

Un panal en el piso

PREGUNTA Una vecina del bloque tiene abejas desde hace más de un año en su cámara de aire que entran desde el exterior. Sus vecinos de al lado, junto con un apicultor, sellaron todos los puntos de acceso interiores, pues oyen el zumbido todo el tiempo e incluso huele a miel la habitación.

Pero ella se niega a quitarlas porque tendrían que romper su pared, cuando en la junta de vecinos se acordó retirarlas con los ahorros de la comunidad. Ya es imposible abrir ventanas. Ahora, se han expandido y generado otro panal en mi piso, el cual quiero eliminar inmediatamente. ¿Es posible obligar a esta vecina a que las retire?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La comunidad está obligada a llevar a cabo las actuaciones necesarias para erradicar los panales dado que las abejas acceden a través de los elementos comunes de la finca.

Asimismo, la propietaria deberá facilitar el paso para que pueda actuarse en el interior de la vivienda sin perjuicio de su derecho a reclamar tanto los daños como los perjuicios que se deriven de ello (art. 9.1.c LPH).