Así es tiburón blanco de Langosteira, el "superdepredador" de película que ha sido avistado en Galicia

"El tiburón blanco es una especie muy rara por aquí. Solo teníamos algún registro de pesca, sin saber dónde había sido capturado, de muchos años atrás". Por este motivo los investigadores de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA) en Galicia fueron los primeros sorprendidos por las imágenes que les mostró la autoridad portuaria de Langosteira, ha explicado a 20minutos, su biólogo Alfredo López.

López considera relevante este avistamiento porque se trata del "primer caso de tiburón blanco que se observa vivo y cerca de la costa" en Galicia. Pese a todo, el científico entiende que la zona en la que se ha grabado al animal "tiene mucha influencia oceánica (en el arco ártabro, que une Malpica y Ferrol) y no es raro ver especies como "ballenas, cachalotes, otro tiburón distinto y hasta focas".

Pero lo cierto es que nunca antes se había visto, fotografiado e incluso grabado a un tiburón blanco, mundialmente famoso por servir de protagonista en películas como Tiburón. Estos animales, explica el biólogo de Cemma, pueden llegar a medir 7 metros y a pesar cuatro o cinco toneladas.

"Se alimenta de cualquier otra especie y carroña, eso es lo que hace peligroso a muchas especies de tiburones porque para comer les vale casi todo"

Los tiburones, en general, son animales depredadores, dado que están situados en lugares altos de la cadena trófica. Pero en concreto el tiburón blanco, como la orca, son considerados "superdepredadores" porque se pueden alimentar de cualquier otro ser marino por debajo de ellos. "Se alimenta de cualquier otra especie y carroña, eso es lo que hace peligroso a muchas especies de tiburones porque para comer les vale casi todo", dice López.

El animal fue avistado por unos trabajadores del puerto de Langosteira y uno de ellos se acercó hasta él con un bote. "No sabían lo que era, pensaron que era un tiburón peregrino, así que el trabajador hizo unas pocas fotos, no muchas, pero suficientes. Al no parecerse a nada que hubieran visto antes, extrañados, lo pusieron en conocimiento autoridad portuaria".

A su vez, el puerto de Langosteira recurrió para identificar al animal y pedir consejo a Cemma, la ONG que desarrolla su trabajo investigando la red de varamientos de mamíferos marinos en Galicia.

"Nos sorprendió mucho, no acabábamos de creer lo que veíamos", reconoce al teléfono el biólogo López. Por eso decidieron enviar el material gráfico a dos expertos en tiburones de fama internacional, Gorka Ocio y Gonzalo Mucientes. Ambos naturalistas, cada uno por su lado, confirmaron que el animal era, en efecto, un ejemplar de tiburón blanco.

Un mensaje de tranquilidad a la población

Los expertos Mucientes y Ocio advirtieron a Cemma de que podría tratarse de fotos falsas, lo que llevó a la ONG ambientalista gallega a ir hasta el autor de las grabaciones. Se llama José Manuel Méndez, es trabajador del puerto de Langosteira y confirmó todos los detalles de la localización del ejemplar.

Estos animales son longevos, de reproducción muy limitada y por ello se encuentran en riesgo de conservación. Suelen desplazarse solos y son capaces de recorrer mucha distancia en aguas abiertas.

Las dos hipótesis que barajan sobre qué puede haberle llevado a Langosteira es, uno, que estuviera buscando presas en las bancadas de atunes que están pasando ahora por las costas gallegas o, dos, intentando no encontrarse con las orcas que están en su migración hacia el norte, "que las estuviera dejando pasar apartándose un poco".

🦈Compartimos nuevo vídeo del tiburón avistado en Langosteira. @CEMMAcetaceos e Instituto de Ciencias del Mar (Barcelona) confirman que es un tiburón blanco, que habría llegado a la costa desorientado. Es el primer avistamiento en Galicia de esta especie en peligro de extinción pic.twitter.com/U6w685ObwJ — Puerto de A Coruña (@PuertoACoruna) September 30, 2021

Desde Cemma lanzan un mensaje de "máxima tranquilidad" a la población gallega ante este "avistamiento esporádico", sobre todo porque ocurre en mar abierto y por el comportamiento que mostró "absolutamente tranquilo" cuando se le acercó el trabajador en el bote a grabar.

"La gente tiene un concepto de tiburón mediatizado, y ya hay quien pregunta si recomendamos no bañarse en la playa. El animal ha sido visto en un puerto en medio del océano. Así que máxima tranquilidad para los deportes náuticos y otros usos del mar. Nosotros estamos atentos por si hay cualquier otra noticia".