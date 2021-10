La huelga de maquinistas obliga a cancelar 50 trenes de Cercanías programados en la Comunitat Valenciana

La segunda jornada de huelga del sindicato de maquinistas Semaf ha obligado hasta el mediodía de este viernes, en la Comunitat Valenciana, la supresión de un total de 50 trenes que sí estaban programados, de forma que solo ha circulado alrededor del 40% de los establecidos en los servicios mínimos.

La situación se ha agravado especialmente en la línea C-6, que une València y Castelló de la Plana, donde han circulado menos del 10% de los servicios programados para esta jornada de huelga debido a incomparecencias de los maquinistas, según han informado fuentes de Renfe.

Este hecho ha obligado a habilitar paradas intermedias hasta Castelló de la Plana en algunos de los trenes de Media Distancia que conectan València con Tortosa o Tarragona, con la finalidad de "garantizar la movilidad de los viajeros".

En concreto, en el núcleo de Cercanías de València, desde el inicio del servicio a las 5.45 horas hasta las 12.30 horas se han suprimido 50 servicios que sí estaban recogidos en los servicios mínimos, es decir, cerca del 40% de los servicios fijados mientras que el otro 60% no lo han hecho.

En el resto de la red, las líneas C-1 (València-Gandia), C-2 (València-Moixent) y C-3 (València-Utiel) han circulado la mitad de los servicios que había programado la operadora ferroviaria.

A todas estas suspensiones se unen las que sí estaban contempladas en los decretos de servicios mínimos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que contemplaba la suspensión del 25% de los trenes en hora punta, así como de la Generalitat de Cataluña, que contemplaba la suspensión del 15% de los trenes en hora punta.

Situación "vergonzosa"

Usuarios del servicio de tren de Media Distancia y Cercanías que se han visto afectados por la segunda jornada de la huelga de maquinistas han calificado de "vergonzosa" la situación ante la continúa suspensión de trenes.

Así lo ha señalado un joven que lleva esperando desde este jueves el tren para poder ir a Gandia. "Vine ayer a las siete de la tarde y nos avisaron de que ya no iba a haber más trenes, por lo que tuve que volver a mi piso. Esta mañana he vuelto a venir y todavía no sé a qué hora me voy a poder ir porque en la taquilla me han dicho que no se están cumpliendo los servicios mínimos", ha explicado.

Una situación similar a la que han comentado otros usuarios que han asegurado llevar más de tres horas a la espera de saber si podrán llegar a su lugar de destino. "Se están cancelando continuamente desde las nueve de la mañana", ha denunciado una usuaria del servicio ferroviario en la Estación del Norte de València, que ha defendido que, "si hay servicios mínimos, tendría que haber un tren por lo menos cada hora".

"Ya me han quitado dos trenes porque los han anulado y el problema es que nadie te dice a qué hora es el siguiente. Nosotros no tenemos la culpa de lo que pase con Renfe y sus trabajadores", ha lamentado otra de las personas afectadas por las interrupciones en el servicio de trenes debido a la huelga. Asimismo, ha lamentado que "no haya espacio suficiente" para que los usuarios puedan esperar sentados.

"Tengo ganas de ir a casa, estar con mi familia"

Varias de los afectados han criticado que esta segunda jornada de huelga se desarrolle en viernes, justo de cara al fin de semana, que es cuando más desplazamientos se registran. "Tengo ganas de ir a casa, estar con mi familia y mi pareja, y de momento tendré que esperar una hora más", ha señalado una joven mientras esperaba sentada en sus maletas en la Estación del Norte.

En esta línea, ha lamentado que la cancelación de trenes "está dejando a mucha gente colgada que no tiene posibilidades de llegar de otra forma a sus lugares de destino". "Tengo prácticas de coche y si no llego a tiempo se me desmonta el día", ha asegurado.