AMP.- Dos morts i quatre ferits en un accident entre un cotxe i una furgoneta al Pinós

El succés ha tingut lloc cap a les 07.40 hores, quan s'ha alertat els serveis d'emergència d'un accident entre un cotxe i una furgoneta, en la carretera CV-83 que connecta El Pinós amb Monòver. Fins al lloc s'han desplaçat dos unitats del SAMU, dos unitats de SVB i l'helicòpter medicalitzat amb base en la província.

Respecte als ferits, un jove de 16 anys ha sigut evacuat en la SAMU aèria a l'hospital General Universitari d'Alacant per traumatisme cranioencefàlic. També un altre de 16 anys i un home de 47 anys han sigut traslladats a l'hospital General d'Elda, en una ambulància SVB, tots dos per politraumatisme. Finalment, un altre de 21 anys ha sigut evacuat en una ambulància a l'hospital General d'Alacant, per politraumatisme.

Encara que es desconeixen les causes del sinistre, fonts del consorci provincial de bombers han indicat que la principal hipòtesi pot haver sigut la falta de visibilitat a causa de l'abundant boira que hi havia a primera hora d'aquest divendres en la carretera.

En total han intervingut més de mitja dotzena d'efectius per a poder rescatar els ferits de l'interior dels vehicles per al seu posterior trasllat als citats hospitals.