Niña Pastori celebra a València les seues noces de plata sobre els escenaris

La gaditana arriba a València per a celebrar les seues 25 anys sobre els escenaris, que commemora amb una gira que l'ha portat per tot el país. En aquesta efemèride reprèn un dels temes amb més solera de la seua carrera, 'Ese gitano', per a revisar-lo al costat d'un gran de la música urbana, Dellafuente.

Després d'11 àlbums d'estudi, quatre Grammy Llatins, dos Premis Dial, dos Premis Amic i diversos discos d'or i platí en països com Espanya, Colòmbia i l'Argentina, Niña Pastori compta amb una carrera totalment consolidada, un llarg recorregut que ha transitat pel flamenc, però amb una constant renovació del gènere.

Les entrades per a l'últim concert del cicle estan disponibles en la web i mitjançant la plataforma Wegow. Amb l'objectiu de seguir programant esdeveniments culturals segurs, els concerts de Sons al Mediterrani garanteixen totes les mesures necessàries per a vetlar per la seguretat dels assistents: mascareta obligatòria, llocs assignats, punts de desinfecció i control d'accessos.

Després dels concerts d'aquest estiu de Fuerza Nueva, Amaral i Rozalén, el cicle conclou amb els dos que van haver de ser ajornats a l'estiu: María José Llergo, que va estar en La Rambleta dimecres passat, i Niña Pastori.

Sons al Mediterrani és una iniciativa de la promotora Serious Fan Music, amb seu a València i més de 40 anys de trajectòria. Entre els seus projectes actuals destaca el festival Noches del Botánico de Madrid.