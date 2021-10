San Amaro (Ourense) tendrá un tercer alcalde en el actual mandato tras la dimisión del socialista Rubén Gómez

El pasado miércoles, el ya exregidor presentó una carta a través de la que hacía pública su renuncia tanto a la Alcaldía como a su acta de concejal por la imposibilidad de "seguir trabajando por San Amaro". "Mi tiempo terminó y en ningún caso es mi objetivo ni lo fue nunca continuar en un puesto en el que no puedo seguir trabajando por San Amaro como lo vengo haciendo hasta ahora y como sería mi deseo, que era el único que me llevó a aceptar la Alcaldía", indica la misiva.

Fuentes de la dirección del PSOE provincial consultadas por Europa Press atribuyen la decisión del alcalde al "bloqueo continuado" por parte de Xuntos por San Amaro. "Se trata de una decisión personal que respetamos, fue un alcalde que trató de gobernar de la forma lo más digna posible y que se vio imposibilitado como consecuencia de los bloqueos continuados por parte de sus socios de gobierno", apuntan estas fuentes, que ponen en valor el trabajo desarrollado por Rubén Gómez.

La renuncia del primer edil, además, tiene lugar en un contexto en el que también de ruptura en el grupo municipal de Xuntos por San Amaro, tras la marcha de la edil Sonia Ordóñez al grupo de los no adscritos. Precisamente, el acuerdo entre PSOE y Xuntos incluía la rotación en la Alcaldía con el ecuador del mandato, un cambio que no se produjo y que estas fuentes socialistas atribuyen al hecho de que la marcha de esta concejala no garantizaba que el portavoz de Xuntos tuviese los apoyos necesarios para ser investido.

Por su parte, también consultado por Europa Press, el portavoz de Xuntos por San Amaro y alcalde en funciones, Carlos Paz, ha explicado que tras la renuncia del regidor se abre un plazo de diez días en el que espera que se "calmen los ánimos" y se pueda negociar de cara a la conformación de un nuevo gobierno.

LA LISTA MÁS VOTADA, LA DEL PP

Así las cosas, la falta de acuerdo entre socialistas y Xuntos por Podemos puede elevar a la Alcaldía a portavoz de los populares, Fernando Redondo, cuya lista fue la más votada en las municipales de 2019, en las que el PP obtuvo cuatro concejales. Por su parte Xuntos tres (de los que una abandonó el grupo) y el PSOE, dos.

Precisamente, en declaraciones a Europa Press, Fernando Redondo considera que "no hay otra posibilidad" más que el gobierno de la lista más votada. "El pacto que había entre Xuntos y PSOE está roto y hoy en día no hay ningún grupo con mayoría", señala el popular, que avanza que tratará de llegar a acuerdos con ambas formaciones para garantizar la gobernabilidad en este municipio.

Además, el concejal del PP ha pedido al alcalde en funciones que agilice la convocatoria del pleno municipal en el que se escogerá al nuevo regidor. "No tiene ningún sentido que se demore ese trámite", considera.

Ante la salida de Rubén Gómez y la entrada de un nuevo regidor, el Ayuntamiento de San Amaro tendrá tres regidores desde las últimas elecciones municipales de 2019 toda vez que la también socialista María del Carmen Pérez Corral presentó su renuncia como alcaldesa a los pocos meses de su toma de posesión por motivos personales.