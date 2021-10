Vélez, al PP: "durante estos 30 años que llevan gobernando, no han hecho caso a la situación ferroviaria"

Vélez ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por las declaraciones del consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, quien ha lamentado que este viernes "el Gobierno central escribe una de las peores y más vergonzosas páginas de nuestra historia al materializar el corte de los trenes, que nos sitúa en el vagón de cola ferroviario".

En este sentido, Vélez ha admitido que "lo primero es pedir disculpas a los ciudadanos y ciudadanas de esta Región porque, lógicamente, van a tener molestias por esta obra que se va a iniciar en el día de hoy". Sin embargo, seguidamente, ha pedido a los murcianos "que sepan que vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que esas molestias sean las menores posibles".

"Por supuesto que vamos a luchar para que noten lo menos posible este tiempo de obras que se van a realizar", según el delegado.

"La verdad es que, como murciano y como delegado del Gobierno, me afecta enormemente que una persona que representa a todos los murcianos y murcianas en esta Región no celebre y no felicite ese esfuerzo del Gobierno de España para que tengamos unas infraestructuras ferroviarias adecuadas al siglo XXI", ha señalado Vélez en respuesta a Díez de Revenga.

Ha recordado que el Gobierno de España va a invertir "más de 3.000 millones en las infraestructuras ferroviarias", con lo que la Región "va a tener, cuando terminen las obras, unas de las Cercanías más modernas de España, con ancho internacional y electrificada".

"Eso es un paso importantísimo, porque los murcianos y las murcianas se lo merecen; no pueden seguir con infraestructuras ferroviarias del siglo XVII, que es lo que hemos tenido y que, como habéis podido comprobar -ahí está la hemeroteca- el Gobierno regional nunca jamás le hizo caso", ha remarcado.

"Pues el Gobierno de España sí lo ha hecho", ha señalado Vélez, quien ha destacado que los murcianos "merecen unas infraestructuras modernas y adecuadas a los tiempos que estamos viviendo y, para eso, hay que hacer las obras que hoy han comenzado".

"Esperemos que terminen lo antes posible y esperemos que causen las menores molestias a la ciudadanía", ha insistido.

Ha confirmado que las obras han comenzado este viernes con el levantamiento de raíles. "Efectivamente, hoy se han iniciado las obras y se van a hacer con toda la prontitud que sea posible, pero con la seguridad necesaria para que las murcianas y murcianos disfruten de estas infraestructuras ferroviarias", ha concluido.