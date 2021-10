Grison, de 'La resistencia', a punto de ser atropellado por dos compañeros de programa

El músico Grison, uno de los protagonistas del programa de Movistar+ La Resistencia, pasó un momento de apuro cuando estuvo a punto de ser atropellado por quien, como supo más tarde, eran compañeros de programa.

Ha sido el propio beat boxer el que ha contado lo sucedido. "Estaba en La Latina, dejando la bici de BiciMad y de repente me ha pasado un coche… fuuum, ¡hostia que me atropella!, que no me ha dado tiempo ni a verlo", contaba Grison con su particular estilo.

"Y a los dos minutos me pone un mensaje Bezos [Sergio Bezos, humorista y colaborador del programa] y me dice ¿tú eras el que estaba dejando la bici? Pues éramos Ibarburu y yo que a poco te atropellamos", seguía narrando Grisom.

Y es que Pablo Ibarburu y Bezos eran los que estaban en el coche que había estado a punto de arrollar a Grison.

La explicación llegó poco después, de boca del propio Bezos, que iba de copiloto. "Pablo alquila coches y vamos los dos súper abajo y no vemos bien", se excusaba el colaborador.

"Las dos putas ardillas estas, tronco. No tienen ni puta idea de conducir. A poco me sacan una zapatilla", insistía bromeando Grison, que les llamaba "Ortega Cano y Farruquito versión Chip y Chop".