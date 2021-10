EMT València demana que s'investigue Caixabank per presumpte blanqueig de capitals imprudent en la causa del frau

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha demanat al Jutjat d'Instrucció número 18 de la ciutat, que investiga el frau de quatre milions d'euros registrat en aquesta companyia, que, dins d'eixa causa i "abans de finalitzar la fase d'instrucció", investigue Caixabank "per un presumpte delicte de blanqueig de capitals imprudent". Aquesta és l'entitat a través de la qual es van fer a Xina les transferències de les quantitats estafades.

La sol·licitud s'arreplega en l'escrit presentat aquest divendres pels advocats de l'EMT al citat jutjat. En el document, consultat per Europa Press, s'insta a sol·licitar a l'entitat bancària que informe al jutjat al voltant de "la formació sobre prevenció de blanqueig de capitals que han rebut els empleats que han intervingut en les transferències" del frau.

La companyia planteja eixa petició atenent a l'arreplegat en "el document de 'Principios Generales de la Política Corporativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y de Gestión de las Sanciones y Contramedidas Financieras Internacional del Grupo Caixabank'.

Igualment, l'EMT, que detalla el nom dels treballadors del banc que van dur a terme les transferències -fins a un total de huit-, requereix que Caixabank "aporte els manuals interns de prevenció de blanqueig de capitals dels quals disposen els seus empleats".

L'empresa municipal sosté, com exposa en l'escrit, que per part dels empleats de Caixabank va haver-hi un "incompliment manifest del protocol d'actuació del Suport Operatiu a Banca Institucional (SOBI)". Destaca que "una de les tasques dels SOBI dins de les operacions de transferència és el deure de verificar les firmes en les ordres de pagament" i sosté, a partir de les declaracions d'empleats de l'entitat bancària, que en les transferències "la verificació no es va produir amb el propi apoderat, sinó amb la directora del negociat d'Administració, subjecte no firmant ni autoritzat per a açò".

A més, la companyia al·lega que es va fer "de manera telefònica i sense gravacions que sustenten les comprovacions pertinents que haurien de realitzar entorn de l'operació" i detalla que en el contracte entre Caixabank i EMT hi ha "una clàusula tendent a gravar les comunicacions entre les dues parts, relacionades amb l'operativa, per a habilitar-los a utilitzar-les en un futur com mitjà de prova".

La companyia estima també, segons la sol·licitud al jutjat, que hi ha hagut "incompliment de la normativa de blanqueig de capitals per part de l'entitat" bancària; "inobservança de les directrius emeses per la Directiva 2015/849" per a les entitats financeres i de crèdit i referides a "factors de risc que s'hauran de tindre en compte" o "mesures que s'hauran de prendre".

A més, exposa que "la infracció de normes de control i procediment per part de personal de Caixabank va contribuir de forma essencial a la comissió, per part dels autors del delicte d'estafa, d'un delicte de blanqueig de capitals" i que "la conducta dels qui van ordenar les transferències il·lícites és de manera indiciària constitutiva d'un delicte de blanqueig de capitals per imprudència greu".

"Caixabank ha contribuït per infracció del seu deure de control i omissió de les més elementals normes de cura exigibles a tota entitat bancària al frau orquestrat pels qui van realitzar alguns dels elements del tipus d'estafa", argumenta l'EMT, que agrega que "ha incomplit, així mateix, greument la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció del Blanqueig de capitals i el Reglament que la desenvolupa".

D'altra banda, l'EMT demana que es requerisca al banc perquè "aclarisca la discordança respecte a l'import de les comissions rebudes per les transferències realitzades", des d'un 0,61% en les primeres a un 0,01% en les últimes. Reclama "informació respecte a la diferència en els imports de les comissions" i saber a què es deu "una diferència tan circumstancial".

La companyia indica que la petició al jutjat "es presenta després que la investigació haja avançat i s'haja aportat documentació rellevant, com les telefonades entre Caixabank i Celia Zafra -l'excap d'Administració de l'EMT investigada per l'estafa- o els correus electrònics interns de l'entitat bancària advertint que es tractava d'una possible operació sospitosa". Ressalta que la realitzada "no es tractava d'una operativa habitual perquè EMT mai havia realitzat amb anterioritat una transferència internacional a Xina".

"Recuperar els diners"

El president de l'EMT i edil de Mobilitat Sostenible a València, Giuseppe Grezzi, ha assenyalat, després de la presentació de l'escrit al jutjat, que des de la companyia municipal "sempre" s'ha dit "que el frau va poder dur-se a terme per l'actuació negligent de l'exdirectiva i de l'entitat bancària".

"Després de tot el que hem conegut a través de la fase d'instrucció en el jutjat número 18, queda clar que Caixabank es va saltar els seus propis protocols" i que "mai hauria d'haver realitzat les transferències. Volem avançar perquè s'establisquen les responsabilitats del frau contra l'EMT i poder recuperar els diners estafats", ha manifestat.