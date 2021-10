Kiko Rivera le dedica su último éxito profesional a su abuela, Doña Ana: "Esto va para el cielo"

Kiko Rivera atraviesa un momento muy difícil tras la muerte de su abuela, Doña Ana, motivo por el que este viernes no estará en La Graciosa para acompañar a Anabel Pantoja en su boda con Omar Sánchez. Asimismo, tras horas de angustia, el Dj ha recibido una agradable noticia en el terreno profesional.

El músico ha lanzado un nuevo sencillo junto con Juan Magan y Nyno Vargas, Te extraño, que en pocas horas ha superado las 10.000 reproducciones en Spotify. "Jooooder. Gracias, gracias y gracias de corazón", ha celebrado Rivera en sus stories de Instagram, plataforma en la que ha contado cómo se sentía estos días.

Así, el hijo de Isabel Pantoja ha aprovechado para mandar un mensaje "al cielo", donde ahora descansa su abuela, que falleció a los 90 años tras batallar contra una larga enfermedad. "Esto es para ti yaya. Esto va para récord. Esto para vara la historia. Esto va para el cielo", ha escrito.

Después, el artista ha querido dar las gracias por el cariño recibido en las últimas horas. "Necesito estar en casa tranquilo este fin de semana. La vida sigue, lo sé, pero cada uno lo vive a su manera. Esto es respetable, como otras decisiones", ha apuntado.

Anabel Pantoja habla de la ausencia de su primo en su boda

Rivera no saldrá de casa hasta el lunes, pues necesita desconectar de tantas emociones. "Este fin de semana va a ser para mí, mi mujer y mis hijas", ha contado, confirmando, una vez más, que no estará junto a su prima en uno de los fines de semana más especiales de su vida.

Por su parte, la influencer ha expresado en su última aparición ante la prensa que entiende al Dj. "Respeto la decisión de cada uno", ha contestado, unas palabras que siguen la estela del comunicado que compartió tras conocerse la ausencia del músico en la ceremonia.

"Entiendo a Kiko perfectamente, su situación actual y su estado, que no es el mío. Él me pidió perdón por no venir y yo le entendí", escribió. "Me da rabia, pero respeto su decisión, al igual que la de Irene. Siempre querré lo mejor para él".

La tertuliana de Sálvame ha respondido además a quienes la cuestionan por seguir adelante con sus planes, asegurando que cada persona es libre de tomar las decisiones que considere y de afrontar su dolor de la manera que desee.