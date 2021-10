Les víctimes de violència masclista augmenten un 24% a la Comunitat al segon trimestre de l'any

Les dades reflecteixen un important increment dels principals indicadors d'aquest fenomen delictiu en comparació del segon trimestre del passat any, el més afectat per la crisi sanitària causada per la Covid-19.

En total, entre abril i juny d'aquest any es van registrar 5.589 víctimes (3.450 espanyoles i 2.139 d'una altra nacionalitat) en els jutjats, enfront de les 4.510 comptabilitzades un any abans. Per províncies, València va comptabilitzar 3.059, Alacant, 2.104 i Castelló, 426.

Eixes xifres col·loquen la Comunitat Valenciana com l'autonomia amb la segona taxa més alta del país en nombre de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones -21,8-, només per darrere de les Illes Balears (25,7) i més de cinc punts per damunt de la mitjana nacional (16,6).

Durant el període analitzat, va haver-hi 669 casos en els quals la perjudicada es va acollir a la dispensa a l'obligació de declarar com testimoni, un 57% més que en 2020.

D'altra banda, els jutjats amb competències en violència sobre la dona de la Comunitat Valenciana van registrar durant el segon trimestre de 2021 un total de 5.656 denúncies, un 14,1% més que en els mateixos tres mesos de 2020, en el qual van sumar 4.958.

Malgrat que aquests òrgans judicials van seguir funcionant durant la declaració de l'estat d'alarma, les dades evidencien que la seua activitat -declarada de caràcter essencial pel Consell General del Poder Judicial- es va reduir considerablement.

Durant els mesos d'abril, maig i juny, els més durs de la pandèmia, la província de València va comptabilitzar 3.126 denúncies en aquesta matèria, Alacant, 2.014 i Castelló, 426.

Durant el segon trimestre de 2021, el percentatge de denúncies presentades directament per les víctimes de violència masclista en la Comunitat València -davant les forces de seguretat (3.863, el 68,3% del total) o al jutjat (42, el 0,74%)- representa un 69% de totes les registrades. Per la seua banda, els familiars de les perjudicades van presentar 106 denúncies davant agents policials i quatre directament en els jutjats.

Altres 788 denúncies van correspondre a intervencions policials d'ofici, 677 es van deure a la presentació en el jutjat del part de lesions i les restants 186 van ser presentades per serveis d'assistència o per tercers.

ORDRES DE PROTECCIÓ

Durant el segon trimestre de 2021 es van sol·licitar davant els jutjats valencians un total de 1.421 ordres de protecció. D'elles, 1.240 van ser davant jutjats especialitzats en violència sobre la dona, un 30,5% més que un any abans, i les restants 181 davant els jutjats de guàrdia. Per províncies, en els jutjats de violència sobre la dona de València es van demanar 619 ordres, a Alacant, 521 i a Castelló, 100.

Del total d'ordres sol·licitades, els jutjats especialitzats de la Comunitat van acceptar 1.031, la qual cosa implica un increment interanual del 27,8%. D'eixe total, 490 es van acordar pels jutjats de València, 455 pels d'Alacant i 86 pels de Castelló. Així mateix, els jutjats de guàrdia de les tres províncies van acordar 161 ordres de les 181 sol·licitades.

CONDEMNES I PERSONES JUTJADES

En els jutjats de violència sobre la dona el nombre de sentències condemnatòries es va incrementar un 116,5%, en passar de 388 en el segon trimestre de 2020 a 840 el mateix període d'enguany. En eixe període de 2021, els jutjats penals valencians van dictar al seu torn 703 condemnes i les Audiències Provincials, 39.

Entre abril i juny d'enguany, van ser enjudiciades 922 persones en els Jutjats de Violència sobre la Dona, un 112,9% més que en el segon trimestre de l'any anterior.

Els Jutjats penals van jutjar al seu torn a 1.038 persones, un 318,5% més que el mateix trimestre de 2020, quan van ser 248 els jutjats. En les Audiències Provincials van ser 55 les persones jutjades.

Per províncies, a la de València es va enjudiciar a 459 persones i es va condemnar a 397 d'elles, un 86,5% del total. En els jutjats d'Alacant van ser 354 les persones jutjades i 336, un 94,8%, les condemnades. Finalment, en territori castellonenc, es van registrar 109 persones jutjades, de les quals 107, un 98,2%, van resultar condemnades.