La reversió del servei de les ressonàncies magnètiques es farà efectiva el 15 de desembre

El departament que dirigeix Ana Barceló ha convocat una reunió de la Taula Sectorial de Sanitat el pròxim dia 6 d'octubre per a analitzar el decret dels efectes en matèria de personal que suposarà la reversió d'aquest servei.

El contracte que es va adjudicar en 2008 a l'empresa Erescanner Salud per a la realització de proves diagnòstiques mitjançant equips de ressonàncies magnètiques a pacients del sistema públic sanitari en 16 hospitals de la Comunitat Valenciana va finalitzar el 31 d'octubre de 2018 i des d'aleshores presta el servei sota la modalitat d'enriquiment injust.

El departament de Barceló va plantejar que, després de la reversió, el servici es prestara a través d'una Empresa Pública de Salut (EPS) que subrogaria als 117 treballadors de la UTE Erescanner Salud amb un cost de 4,4 milions d'euros, segons figurava en la memòria econòmica del projecte de decret-llei.

Finalment, es va descartar aquesta fórmula i es va optar per la gestió directa. Així el Ple del Consell va aprovar l'agost passat tramitar per via d'urgència el projecte de decret que regula els efectes en matèria de personal de l'extinció del concert, que implica integrar aquest servei com a prestació directa del sistema públic de salut valencià amb equips d'alta tecnologia de titularitat i gestió pública.

TRAMITACIÓ VIA D'URGÈNCIA

Amb aquesta tramitació per via d'urgència es volia "agilitzar" l'aprovació del decret que establirà el règim jurídic d'aplicació a la plantilla de la UTE Erescanner Salud que, després de la reversió, seguiran en els seus llocs de treball com a personal laboral a extingir.

Sanitat va explicar que l'extinció del contracte discorre paral·lela al Pla d'inversions en equips d'alta tecnologia del Sistema Nacional de Salut (Pla INVEAT) aprovat en el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de juliol i, al seu torn, s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Govern d'Espanya el 27 d'abril de 2021.

Gràcies a aquest Pla, la Conselleria rebrà 81 milions d'euros per a la incorporació d'equips d'alta tecnologia de diagnòstic i tractament de patologies d'alta prevalença que permetrà "optimitzar la qualitat de l'assistència, abundar en l'equitat i millorar l'accés als serveis de salut de tota la ciutadania", van destacar.