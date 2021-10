Punto de Encuentro programa 15 títulos, con presencia mayoritaria de nuevos directores europeos

La producción europea será mayoritaria en esta sección, que programará de este continente las películas 'A Brixton Tale' (Darragh Carey, Bertrand Desrochers, Reino Unido), sobre el encuentro de una YouTuber joven y adinerada con un chico residente en la infame promoción de vivienda pública conocida como el Barrier Block; 'The Dorm' (Roman Vasyanov, Rusia), en torno a un grupo de amigos que viven en una residencia de estudiantes en la Unión Soviética de 1984, misma época en la que se ambienta 'Erasing Frank' (Gábor Fabricius, Hungría), sobre un carismático cantante de una banda de punk prohibida en Hungría al que el régimen trata de silenciar, o 'The Gravedigger's Wife' (Khadar Ayderus Ahmed, Finlandia/Alemania/Francia), la historia de un matrimonio residente en Yibuti cuya realidad se trastoca cuando les dan la noticia de que la mujer necesita urgentemente una operación costosa para tratarse de una enfermedad renal crónica.

También son de producción europea los largometrajes 'Foscadh' (Seán Breathnach, Irlanda), seleccionado por su país para competir por el Oscar a la mejor película internacional, está ambientado en las agrestes montañas de Connemara cuenta la historia de un personaje ingenuo y solitario, que a los 28 años se ve obligado por las circunstancias a convertirse en un hombre hecho y derecho; 'La Traviata, My Brothers and I' (Yohan Manca, Francia), en torno a un chico de 14 años que vive junto a sus hermanos en un barrio de viviendas protegidas en el sur de Francia y se turnan para cuidar de su madre, que está en coma, y 'Wood and Water' (Jonas Bak, Alemania/Francia/Hong Kong), la historia de una mujer recién jubilada que decide volar a Hong Kong para ver a su hijo.

Varias películas son dirigidas por mujeres. Concretamente, las producciones europeas 'Han' (Guro Bruusgaard, Noruega), muestra un día en la vida de tres personajes masculinos que están pasando por una crisis en lo social y en lo emocional; 'Persona non grata' (Lisa Jespersen, Dinamarca), la historia de una mujer que se ha distanciado de su familia, que vive en el campo, y se ha trasladado a Copenhague para ser escritora y vivir el estilo de vida bohemio, y 'Celts' (Milica Tomovic, Serbia), ambientada en 1993 en Belgrado, es la historia de una mujer que se escapa de la casa sin ser vista durante el cumpleaños de su hija y pasea por las calles vacías en busca de experiencias auténticas.

Fuera de Europa, Punto de Encuentro ofrecerá otras tres producciones dirigidas por mujeres: 'Mis hermanos sueñan despiertos' (Claudia Huaiquimilla, Chile), acerca de dos hermanos que llevan un año recluidos en un centro de internamiento de menores; 'The Son' (Noushin Meraji, Irán), que cuenta la historia de un hombre de cuarenta años que debe afrontar la repentina muerte de su madre, y 'Zahorí' (Marí Alessandrini, Suiza/Argentina/Chile/Francia), donde la realizadora argentina cuenta la historia de una niña de 13 años que quiere ser gaucho, se rebela contra la escuela y se afirma ante sus padres, una pareja de ecologistas.

Punto de Encuentro se completa con los largometrajes 'Streetwise' (Na Jiazuo, China), sobre un joven de una localidad pequeña que se convierte en cobrador de deudas y secuaz de Xi Jun para pagar las facturas del hospital de su padre, que está enfermo, y 'The Story of Southern Islet' (Keat Aun Chong, Malasia), film ambientado en 1987 al pie del monte Keriang y que gira en torno a Cheong, un devoto de la divinidad popular llamada Datuk Gong, mientras que su esposa Yan tiene creencias distintas. Este film, el primero de esta nacionalidad que compite en la historia de Seminci, recibió el premio Fipresci en el festival de Hong Kong y el premio al mejor nuevo director y el Fipresci del festival de cine asiático de Taipéi.

CORTOMETRAJES Y LA NOCHE DEL CORTO ESPAÑOL

La sección Punto de Encuentro ofrecerá esta 66 Seminci otros nueve cortometrajes internacionales: 'La campaña' (Eduardo del Llano, Cuba), Cradle (Paul Muresan, Rumanía), 'The Criminals' (Serhat Karaaslan, Francia/Rumania/Turquía), 'Like The Ones I Used To Know' (Annie St-Pierre, Canadá), Intercom 15 (Andrei Epure, Rumanía), 'A Present Light' (Diogo Costa Amarante, Portugal), 'Stories Keep Me Awake At Night' (Jeremy van der Haegan, Bélgica), 'Techno mama' (Saulius Baradinskas, Lituania) y 'Vadim On A Walk' (Sasha Svirsky, Rusia).

La selección de cortometrajes se completa con los seis títulos seleccionados para la sección La Noche del Corto Español, y que competirán por un premio de 3.000 euros: 'Está amaneciendo', de Guillermo Benet; 'Etxean', de Mikel Rueda; 'Las infantas', de Andrea H. Catalá; 'Intentando', de Juan Manuel Montilla El Langui; 'Romance', de Álvaro de Miguel, y 'Somni', de María del Carme Galmés Fons.