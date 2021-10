Educación no aboga por una interrupción del concierto a los centros de educación diferenciada de manera inmediata

20M EP

NOTICIA

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha iniciado el procedimiento administrativo a fin de determinar el alcance de los hechos constatados por el Servicio de Inspección Educativa en los centros Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, al no mantener estos colegios uno de los requisitos exigidos para concertar, puesto que en los cursos de 2º a 6º de Primaria mantienen al alumnado en grupos separados por razón de su género. No obstante, el consejero, Carlos Gimeno, ha manifestado que Educación "no aboga por una interrupción del concierto" con dichos centros de manera inmediata y que, en caso de que se confirmase el incumplimiento, el departamento plantea demorar al 31 de agosto de 2022 la fecha de efectos de la extinción del concierto de estos centros.