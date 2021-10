Compromís urgeix el Govern a explicar la seua actuació davant "el caos absolut" en la vaga de Renfe

"La situació de les Rodalies valencianes és alarmant", denúncia en un comunicat: "Si abans teníem una deixadesa total i una incertesa absoluta dels passatgers, ara directament hem entrat en una situació de caos que paguen milers de treballadors i estudiants".

És més, Ferri adverteix que no s'estan complint els serveis mínims i l'empresa i el sindicat convocant estan "creuant-se acusacions", per la qual cosa exigeix conéixer quina ha sigut la planificació de Renfe, quines han sigut les negociacions i quines han sigut les accions que ha pres per a garantir els serveis mínims.

La coalició demana al Govern una còpia "literal i completa" de les actes de la comissió negociadora entre l'empresa i el sindicat en les quals s'haja tractat la convocatòria de vaga o qualsevol assumpte relacionat, així com dels requeriments i comunicacions entre l'empresa i els convocants de la vaga en relació amb els serveis mínims i de qualsevol documentació de l'empresa en relació amb la garantia d'execució dels serveis mínims.

En definitiva, insisteix el seu portaveu, reclama saber "per què una vegada més els usuaris veuen negat el seu dret a la mobilitat i quina és la responsabilitat de l'empresa".