Gloria Estefan revela que fue víctima de abusos sexuales cuando era una niña

Gloria Estefan, al igual que Jada Pinkett Smith, también conduce un programa en Facebook Watch. Se llama prácticamente igual, Red Table Talk: The Estefans, y en él ha hecho una revelación que ha dejado bastante sorprendidos a sus seguidores: la cantante cubano-estadounidense sufrió abusos sexuales cuando apenas era una niña.

Ha sido en uno de los últimos episodios, titulado Betrayed by Trusted Adults ("Traicionada por adultos en los que confiaba"), y en el que la artista de 64 años ha charlado con su hija, Emily Estefan, y su sobrina, Lily Estefan, que es quien conduce el programa gracias a su experiencia como presentadora de El Gordo y la Flaca. Ha sido ella quien ha introducido el tema con una frase contundente: "Has esperado por este momento mucho tiempo".

"El 93 por ciento de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Yo lo sé porque fui uno de ellos. Tenía 9 años cuando todo esto pasó y fue alguien en quien mi madre confiaba. Él era de la familia, pero no de la familia cercana", ha comenzado narrando la compositora de temas como Mi tierra, Hoy o Rhythm Is Gonna Get You.

"Él estaba en una posición de poder porque me habían inscrito en su escuela de música e inmediatamente empezó a decirle [a su madre] el talento que yo tenía y que necesitaba atención especial. Claro, ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando este tipo de atención hacia mí", ha continuado su explicación.

En su relato, Gloria Estefan ha hecho hincapié en que este profesor no dejaba de decirle "Eres muy buena en esto" o "Déjame enseñarte". "Empieza poco a poco y luego pasa todo muy rápido", ha puntualizado, antes de explicar que cuando quiso alzar la voz este hombre amenazó con matar a su madre.

La cantante Gloria Estefan reveló que fue abusada sexualmente a los 9 años de edad por una persona cercana a su familia.



“Fue alguien en el que mi mamá confiaba. Estaba en una posición de poder. Sabía que estaba loco y por eso pensé que podía hacerle daño a mi mamá”. pic.twitter.com/xCM0fqGyMz — Directo a la Fuente (@directolafuente) October 1, 2021

"Yo ya sabía que esta era una situación muy peligrosa y cuando me rebelé y le dije 'Esto no puede pasar; tú no puedes hacerme esto', él me contestó: 'Tu padre está en Vietnam y tu madre está sola. Yo la voy a matar'", ha rememorado la artista, así como que afortunadamente nunca se culpó por lo que había pasado, convencida de que era él quien tenía el problema.

"Jamás pensé en que era por mí que esto me estaba pasando. Entendía que era el hombre quien estaba desquiciado y por eso llegué a pensar que tal vez él sí sería capaz de hacerle daño a mi madre", ha confesado Estefan, que ha admitido que el estrés y la ansiedad que esto le produjo hizo que con 9 años ya se le empezara a caer el pelo.

Por eso mismo hubo un día en que no aguantó más y se lo contó a su madre, Gloria Fajardo, yéndose ambas con celeridad a la policía para poner la denuncia. Sin embargo, la policía les recomendó que no hicieran nada, dado que si continuaban con el caso esto implicaría que Gloria Estefan se personara en la Corte para declarar, pudiendo ser traumático para una niña de su edad.

Que este hombre pudiese seguir ejerciendo su poder sobre otras niñas no entró en el paquete y no han querido comentar si se le llegó a investigar siquiera. Eso sí, cuando Gloria Estefan sacó uno de sus primeros hits, Conga, este hombre escribió en un periódico una airada crítica a su música, y aunque la cantante se enfadó muchísimo, no quiso entrar al trapo y guardó silencio para no empañar su reciente éxito.