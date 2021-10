El nou carril bici de l'eix Cardenal Benlloch-Eduardo Boscá permetrà connectar Blasco Ibáñez amb l'Albereda

L'eix viari d’1,3 quilòmetres de longitud que conformen les avingudes Cardenal Benlloch i Eduardo Boscá comptarà amb un nou carril bici bidireccional, de 2,5 metres d'ample i segregat en la calçada que permetrà connectar, d'una banda, Blasco Ibáñez amb el Passeig de l'Albereda i, per un altre, enllaçar les universitats, el port i la Ciutat de les Ciències.

L'Ajuntament de València iniciarà -després de la seua aprovació aquest divendres en Junta de Govern Local- el procés de licitació del projecte, que té un pressupost de 377.323 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució estimat és de tres mesos.

En concret, la infraestructura articularà i connectarà els carrils bici existents en les avingudes Blasco Ibáñez, del Port i l'Albereda, i amb els ciclocarrers Vicente Sancho Tello-Rodríguez de Cepeda i Pobla de Farnals-Eolo. La intervenció suposarà, d'aquesta manera, un enllaç entre les universitats, el port de València i la Ciutat de les Arts i les Ciències que millorarà la mobilitat ciclista en la zona est de la ciutat. A més, es tracta d'un projecte emanat dels pressupostos participatius Decidim VLC 2019/2020.

La distribució viària de l'eix Cardenal Benlloch-Eduard Boscà sentit cap a l'Albereda, quedarà de la següent manera, una vegada finalitzen els treballs: vorera, carril bici bidireccional, carril EMT-taxi i un carril per a la resta de la circulació, és a dir, per als vehicles privats motoritzats.

"Aquesta actuació, que suposarà la irrupció de la bicicleta en una via fins ara hostil a la mobilitat sostenible, és un nou pas de gegant en la reducció de l'ús de vehicles contaminants a l'interior de València en la qual el Govern de Joan Ribó està treballant de manera decidida des de 2015", apunta sobre l'actuació el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. "Un canvi que facilitarà -amb la reducció de trànsit que suposarà en el que fins ara era una cicatriu urbana- un futur redisseny de la via, més concorde a la nova situació", afig.

Millores en la mobilitat per als vianants

La nova infraestructura vindrà acompanyada de millores per a la mobilitat per als vianants, amb la creació de dos nous passos de vianants: un en la intersecció del carrer Pobla de Farnals amb Cardenal Benlloch, i un altre en paral·lel al carril bici en la glorieta de l'avinguda Cardenal Benlloch a l'altura dels carrers Xile i Ernesto Ferrer. A més, es reubicaran els passos per als vianants situats en els encreuaments amb l'avinguda del Port i amb Blasco Ibáñez per a millorar la mobilitat en aquests punts.