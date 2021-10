Rosalía cuenta qué problemas le causan sus uñas postizas en su día a día: "Una vez tuve que pedir ayuda"

Sus míticas expresiones "malamente" o "tra, tra", su palmeo o su estilo flamenco son algunas de las señas de identidad de Rosalía. Pero, si hay otro elemento que la caracteriza, ese es su look, los outfits que luce tanto en el escenario como en las alfombras rojas y en los que no pueden faltar unas buenas uñas postizas.

La artista catalana siempre suele llevar sus buenos 8 centímetros de uñas brillantes con todo tipo de adornos, algo que destaca especialmente en los planos cortos cuando coge el micrófono o da palmadas. Pero, si hay algo sobre lo que se hacen preguntas los fans, es cómo hará la cantante algunas de las actividades diarias más comunes con esos complementos en las manos.

Rosalía ha hablado sobre ello en una entrevista con Vanity Fair, y ha confesado cuál es el hándicap de llevar las uñas postizas tan largas: "Lo confieso, me resulta dificilísimo sacar la tarjeta de crédito del cajero, ¡una vez tuve que pedir ayuda!".

Aun así, no parece que quiera quitárselas en absoluto, pues incluso ve en ellas cierto encanto musical. "Aprendí que podía usarlas como castañuelas, así que me grabé a mí misma haciéndolas sonar como si lo fueran. Cuando son uñas stiletto muy puntiagudas pueden ser perfectas para eso", asegura.

"Hay algo en ello que me atrae", añade. "Desde pequeña, siempre he estado obsesionada con las joyas de mi madre. Solía llevar anillos de oro y pendientes pequeños de aro. Creo que aquello me influyó, seguro".