Alba Carrillo y Sonia Pica acusan de 'favoritismo' a la organización de 'Secret Story': "Adara es una mercenaria"

Como es habitual, Alba Carrillo acudió como defensora de su madre a la última gala de Secret Story. El programa, emitido este jueves en Telecinco y presentado por Jorge Javier Vázquez, estuvo repleto de tensión entre dos bandos cuya enemistad trasciende los muros de la casa de los secretos.

Tanto es así, que la hija de Lucía Pariente ya ha tenido varias discusiones acaloradas con otros defensores, como los de Miguel Frigenti y Adara Molinero, que se acaba de incorporar como concursante en sustitución de Sofía Cristo.

Y es que, en principio lo hizo como mero eje de una prueba semanal, aunque finalmente su estancia se alargará tanto como la organización, los concursantes y la audiencia deseen. Tras unas imágenes en las que aparecía Pariente muy afectada por una discusión sobre un peluche de Emmy Russ que Molinero había escondido junto a Luca Onestini, la expareja de Santi Burgoa se negó a opinar.

"No estoy en mi mejor momento por muchas cosas personales, la ruptura es lo de menos. Las imágenes me ponen muy triste, pero como no tengo nada bueno que decir, prefiero callarme". Sin embargo, y como suele pasar con la colaboradora, su silencio duró muy poco y estalló instantes después.

BRAVISIMA ALBA CARRILLO HUNDIENDO AL PROGRAMA CON EL FAVORITISMO SUBIENDO A LA CASA A ADARA PARA QUE ELIGA A MIGUEL DE JEFE EN LA PRUEBA SEMANAL!! 👏🏽👏🏽#SecretGala3



Carrillo afeó la decisión del programa de meter a Adara Molinero, afín a Miguel Frigenti, y de darle la potestad de elegir a un líder semanal. "Me gustaría que metieran a alguien del grupo de mi madre y que la pongan de jefa también", dijo con sarcasmo.

La joven tuvo también unas palabras sobre el comportamiento de Adara, afeando que hubiese sido tan dura con su madre nada más entrar y que revolucionara el concurso, llegando a acusarla de "ser una mercenaria" y de estar dispuesta a "joder a los demás" por dinero.

Sonia Pica, madre de Sandra y muy crítica con Mediaset, se sumó al mensaje: "Veo un favoritismo absoluto en que haya subido Adara". El presentador le dijo que ese era un discurso de perdedora y que no había que sobreproteger a los hijos.