Jordi Évole vuelve a sufrir un ataque de cataplexia en su visita a 'El Intermedio'

El pasado mes de febrero, Jordi Évole acudió a El intermedio para presentar de Eso que tú me das, el documental sobre su última charla con Pau Donés, pero durante la entrevista sufrió un ataque de cataplexia.

Parecía que tanto Wyoming como él habían aprendido la lección, pero este jueves, mientras charlaban sobre las nuevas entregas del programa Lo de Évole, volvió a sufrir otro ataque de su enfermedad.

El madrileño intentó evitarlo intentando no hacer reír al reportero y evitar otro episodio como el de la última vez que visitó el plató del espacio de La Sexta, pero, finalmente, no lo pudo evitar.

Justo cuando Évole estaba comentando la indignación de la extrema derecha por llamar albóndigas a las albóndigas veganas y, tras varias bromas al respecto, el invitado le dijo al presentador: "Pero, ¿por qué me faltas? Con el cariño que vengo a verte".

"Y yo me tengo que estar callando porque me dicen que te voy a dar un pasmo, es mucha responsabilidad", añadió el madrileño mientras Évole se reía de sus ocurrencias. Pero lo que provocó las carcajadas del reportero fue cuando Wyoming exclamó: "No me traigáis a niños burbuja, coño".

Para @jordievole, las únicas entrevistas difíciles son las que le hace Wyoming a él. #elintermedio https://t.co/AYuNG8YsDV — El Intermedio (@El_Intermedio) September 30, 2021

El periodista no pudo reprimir la risa, que le provocó el ataque de cataplexia, por lo que tuvo que apoyar en la mesa los brazos y la cabeza mientras que el presentador intentaba despedir el programa sin éxito: "Me lo estaba pasando bien, pero vamos a tener que dejarlo".

"Jordi, me vas a joder el programa", señaló Wyoming mientras veía a Évole que no podía parar de reír. "¡Que entre el SAMUR!", exclamó Wyoming antes de levantarse de la mesa de El intermedio y le daba unas palmadas en la espalda al catalán antes de marcharse.

Para tranquilizar a sus seguidores, el presentador de Lo de Évole publicó en redes sociales un mensaje: "Estoy bien. Wyoming me ha hecho el boca a boca. Todo controlado. ¡Un abrazo para todxs!".