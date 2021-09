Omar Montes, en 'El hormiguero': "Mi abuelo se cayó encima de Isabel Pantoja jugando al Twister y casi se la carga"

El hormiguero concluyó la semana con un invitado muy especial, Omar Montes. Y es que el cantante español fue el primero que acudió al plató del programa de Antena 3 tras el confinamiento en junio del año pasado.

Este jueves visitó a Pablo Motos para presentarle su libro biográfico, Mi vida mártir, que saldrá a la venta el 6 de octubre, donde aborda su infancia en el madrileño barrio de Pan Bendito, los humildes inicios de su carrera musical y su visión del éxito: "Eres un poco joven para tener ya unas memorias...", señaló el presentador.

El 6 de octubre sale a la venta las memorias de @omarmontesSr con su libro: “Mi vida mártir” #OmarMontesEH pic.twitter.com/hZ6RTSN9Wp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 30, 2021

"Yo vengo de pasarlo mal y un año mío es un año perruno, tengo 23, pero tendría como 70 años perrunos. La segunda parte la vais a poder ver en la televisión con Amazon Prime", afirmó el madrileño.

"Podría decirse que soy coleguilla de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pero porque no he comido con él nunca. Él me habló por el directo de Instagram, en inglés, yo le contesté y ahí empezó todo", recordó.

El presentador y su invitado también destacaron otra de las anécdotas que cuenta en el libro: "Te hiciste famoso porque fuiste novio de Isa Pantoja, cuando lo dejasteis fuiste a Supervivientes y te hiciste amigo de su madre, Isabel Pantoja", comentó Motos.

"En Nochevieja te invitó a ti y a tu familia a Cantora: ¿Es verdad que tu abuelo la lió en casa de Isabel Pantoja jugando al Twister - juego que consiste en conseguir poner el pie y la mano en el lugar indicado sin dejar que el cuerpo toque el suelo-?", le preguntó el valenciano.

Montes le respondió que "verle jugando al Twister con la Pantoja... pon la mano en un lado, el pie en otro... si se cayó encima de ella, casi la aplasta y se la carga. Eso fue un despropósito. También tenía el Scrabble y el ajedrez, pero a eso apenas jugaban".

"Mi padre trajo el kebab a España"

El presentador también comentó que, en el libro, Montes cuenta que su padre fue el que trajo el kebab a España: "¿Podrías aclararnos de qué está hecho?". El invitado contestó: "Es cierto, mi padre trajo el kebab a España. Y, Pablo, está relleno de ilusión, de fantasía... si yo te contara de qué está hecho, podría ir a la cárcel, solo hay cuatro personas que saben cómo se hace el kebab en este país".

En sus inicios comenzó "haciendo música para bodas gitanas, una canción por 50€, con un ordenador que me encontré en la basura. Los temas no eran para tirar cohetes, pero sí eran divertidas para bailarlas en la boda, que era lo que querían los novios", recordó el madrileño.

“Empecé grabando canciones que vendía en las bodas gitanas” - Los inicios de @omarmontesSr #OmarMontesEH pic.twitter.com/2phH7irciI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 30, 2021

Motos destacó que "erais una familia muy humilde, pero todas las noches cenabais bogavante", y el cantante le explicó el motivo: "Mi abuelo trabajaba en Mercamadrid y metía algo la mano, en casa había cosas primarias, igual yogures no había en la nevera, pero bogavantes, cigalas o gambas sí. Había marisco hasta para vender".

"Lo de 'mártir' es porque sufriste bullying de pequeño", aseguró el valenciano: "Los niños en un pueblo eran muy crueles. Tenía que llevar dos meriendas y a veces tres. Había uno que estaba más fuerte que y si no le daba la merienda, me la quitaba y además me pegaba", le contestó Montes.

Otro capítulo del libro que quiso comentar el presentador fue que, en el pasado, el invitado fue socorrista: "Sí, te voy a contar una anécdota. Le había picado una avispa a una persona, yo le dije que se lo quitaba en dos minutos y me acordé de mi abuelo cuando contaba que en la mili se lo curaban orinando encima. Me lo llevé al cuarto del socorrista, le oriné el pie y a partir de ahí hicimos una amistad que sigue actualmente", recordó entre risas.