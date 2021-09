La Comunidad de Madrid propone que los concebidos no nacidos cuenten como miembro familiar para elegir colegio

La Comunidad de Madrid ha propuesto una actualización del decreto que regula los criterios de baremación para la admisión en centros sostenidos con fondos públicos, de forma que los concebidos no nacidos cuenten ya como miembros de la unidad familiar al efecto de aplicar las condiciones de familia numerosa a la hora de elegir colegio para el alumno solicitante.

Se trata de "una propuesta, por ahora", según aseguran fuentes de la Consejería de Educación, que ha presentado este mes de septiembre el proyecto de modificación del decreto de libertad de elección de centro educativo al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, cuya consulta es preceptiva en materia educativa pero no vinculante para el Gobierno regional.

La propuesta del Gobierno madrileño busca modificar el artículo 9 del decreto 29/2013, de 11 de abril, sobre los criterios de admisión en centros escolares, de forma que al aplicar la consideración de familia numerosa como criterio de admisión del alumno solicitante, el concebido no nacido contabilice como miembro de la unidad familiar.

Se trataría de uno de los "criterios complementarios" junto con otros como ser alumnado nacido de parto múltiple, de familia monoparental, en situación de acogimiento familiar o ser víctima de violencia de género o del terrorismo.

A su vez, el Gobierno regional explica que tramita el proyecto de decreto sobre libertad de elección de centro escolar -de un solo artículo- y actualiza "los criterios aplicables al proceso de admisión en centros sostenidos con fondos públicos, así como su ponderación, con la finalidad de que, como establece la normativa básica estatal, ninguno de ellos, con la excepción del criterio de proximidad, pueda superar el 30% de la puntuación máxima".

El pasado 23 de septiembre, la propuesta fue sometida a consulta del Consejo Escolar madrileño, integrado por los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF, UGT, USO, FSIE, Sindicato de Estudiantes, la FAPA Giner de los Ríos, representantes de centros concertados y privados, la patronal CEIM, universidades y la Administración, entre otras entidades.

"Sistema perverso"

Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la enseñanza madrileña, ha expresado su rechazo a que se modifique dicho decreto porque, entre otros motivos, plantea conceder derechos, como condición de familia numerosa, a los hermanos en cuya familia haya un concebido no nacido.

Este sindicato considera que la modificación pretendida por la Consejería de Educación "se basa en un sistema perverso", y exige abordar un "cambio radical del modelo y sistema de admisión" del alumnado.

Según la FAPA, las modificaciones del decreto "no solo no mejoran, sino empeoran y dificultan aún más la escolarización", ya que además de incorporar a los concebidos no nacidos, se quita un punto por existencia de discapacidad física, psíquica o sensorial legalmente acreditada, que pasa a criterio complementario con solo cinco puntos.

Ayuso ya lo planteó

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya planteó esta propuesta en 2019, aunque no pudo aclarar si las ayudas se retirarían si hubiera algún problema y el bebé no llegara a nacer. "No lo he pensado. No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré", respondió cuando le han preguntado al respecto.

Ayuso explicó que esta propuesta surgió tras reunirse con representantes de familias numerosas que le han señalado que a la hora de solicitar plazas en los cursos siguientes y de pedir el título "el concebido no nacido no existe".