Un estudio de la USC destaca la "resiliencia" de la pesca artesanal gallega, pero pide "consolidar la sostenibilidad"

Esta es una de las conclusiones de los investigadores del proyecto Consolidator Grant 'EQUALSEA- Transformative adaptation towards ocean equity', financiado por el European Research Council, y encabezado por el profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Sebastián Villasante.

Así, el trabajo científico 'Ever Changing Times: Sustainability Transformations of Galician Small- Scale Fisheries', publicado en la revista Frontiers in Marine Science, tenía como objetivo documentar el estado actual del arte de las pesquerías gallegas a pequeña escala y evaluar las innovaciones y los cambios ocurridos en el período 1990 y 2020, así como analizar si existieron cambios transformadores y, de no ser el caso, determinar los obstáculos que lo impidiesen.

La investigación parte de los casos de estudio del marisqueo a pie y la Reserva Mariña de Interés Pesquero de Os Miñarzos. La investigación destaca, según ha informado la USC en un comunicado, el mantenimiento de una alta diversidad de especies capturadas, una conexión institucionalizada entre las partes interesadas y las comunidades pesqueras, además de la participación activa a través de los procesos de toma de decisiones.

El trabajo concluye además que la pesca artesanal gallega fue capaz de preservar elementos básicos que permitieron mantener la resiliencia de estos sistemas socio-ecológicos marinos "gracias a los profundos cambios en los procesos sociales y a las normas de la pesca artesanal gallega".

Uno de los elementos esenciales de estas transformaciones, para los investigadores, fue la capacidad y la habilidad de los científicos, pescadores artesanales y mariscadoras que, con el apoyo de la administración autonómica, pudieron potenciar el diálogo y la investigación colaborativa para reconocer que la sobreexplotación de los recursos pesqueros precisaba de una transformación sostenible.

MARISQUEO A PIE Y RESERVA MARINA

A partir de ahí, se produjeron dos transformaciones principales: una basada en los derechos de pesca y otra en la armonización de losobjetivos de conservación y la pesca.

Respecto al marisqueo a pie, el cambio se produjo en 1993, con un nuevo sistema de cogestión entre cofradías y administración, asesorado por científicos y basado en los derechos de uso territoriales.

"La nueva cogestión permitió, con éxito, un aumento del volumen de capturas y, al mismo tiempo, la mejora de los ingresos de las mujeres y sus condiciones sociales debido a la creación de Agrupaciones de Mariscadoras, pasando de una actividad incontrolada y marginada, a un marisqueo profesional y racionalmente gestionado, en el que deben pagar impuestos para asegurar los beneficios del sistema de Seguridad Social", han explicado los investigadores.

En el caso de la reserva marina, la transformación tuvo lugar con la participación activa de los pescadores artesanales de Lira en el diseño y creación de la reserva. "La participación activa en la creación,diseño y elaboración de los planes de gestión trajo consigo una mayor aceptabilidad y cumplimiento de las normas", remarcan.

"El cambio transformador que se produjo desde la creación de lareserva no solo repercutió en las prácticas pesqueras, sino también en las creencias y valores sociales de los pescadores, científicos y representantes de la administración regional implicados en el Órgano de Gestión de la reserva", señala el equipo liderado por el profesor Villasante.

"La confianza y la cooperación, elementos esenciales para gobernar con éxito los recursos de uso común, mejoraron desde que los pescadores proporcionan datos y participan en diferentes programas de seguimiento", añaden los investigadores.

Además, han insistido en que, gracias a estos cambios, también se produjo una notable reducción de los conflictos y la desconfianza entre la administración y el sector pesquero, "favoreciendo que la mayoríade las decisiones relativas a las actividades pesqueras dentro de la reserva se tomen por consenso".

OBSTÁCULOS

Los investigadores reconocen en su estudio que el proceso de "construcción colectiva" fue "complejo y no estuvo exento de tensiones y acciones contestatarias por parte de algunas cofradías y pescadores", ya que es necesario "no solo confiar en la reserva sino también aumentar el compromiso del sector pesquero con los objetivos de sostenibilidad".

Así, actualmente y a juicio de los responsables del estudio, existenobstáculos que ponen en riesgo la consolidación de la fase de estabilización, concretamente "la reducción del presupuesto público para cubrir los costes de vigilancia asignados por la Administraciónautonómica y la falta de apoyo de algunas cofradías que pescan en la reserva".

Esto, explican, está provocando un aumento de la pesca furtiva, de las actividades de pesca ilegales dentro y fuera de la reserva y una menor eficacia de la misma. Los autores insisten en que "es esencial comprender mejor cuando y quien puede desencadenar, apoyar e implementar intencionadamente las transformaciones hacia la sostenibilidad,incluyendo la visión del conocimiento tradicional de los pescadores, para fomentar los cambios deseables".

El profesor Villasante también ha destacado la importancia de "evitar la prescripción de soluciones únicas para las diferentes condiciones socioecológicas de los entornos locales presentes en las costas gallegas".