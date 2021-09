AxSí critica "abandono" del comercio local de Vélez y dice que "es hora de que sea prioritario" en el municipio

Al respecto, ha explicado que llevan "una propuesta en el próximo pleno extraordinario que hemos convocado desde la oposición, para que pongan en marcha de una vez por todas el pago de los 600.000 euros que prometió el gobierno del PSOE y Gipmtm, ya basta de dar titulares de prensa para engañar a la gente, no lo vamos a permitir".

El edil de Andalucía Por Sí ha señalado que "el problema" del comercio local "no era el COVID, ya llevamos muchos años con un centro histórico muerto, y yo no conozco ninguna ciudad que consienta tener su centro muerto, y que su comercio local no sea una prioridad".

"El abandono, y el poco cariño hacia este sector son las características más importantes del gobierno con nuestros comerciantes", ha criticado.

Por último, Pino ha advertido de que "no vamos a permitir más mentiras a nuestros comerciantes, que convocaron una manifestación y para desactivarla un día antes dieron el titular de prensa de la ayuda de 600.000 euros, pues ahora que lo cumplan y ayuden de una vez al sector más importante de nuestra ciudad". "Mientras no cumplan con lo que prometen, me van a tener ahí diciendo las verdades y defendiendo a nuestra gente", ha concluido.