Bilbao pedirá a Gobierno Vasco que evalúe si hay necesidad de modificar las dotaciones actuales de ambulancias

En el pleno de este jueves en Bilbao se ha debatido una proposición del PP en la que se solicitaba incrementar "sustancialmente" las ambulancias que prestan servicio en la Villa e implementar un protocolo de coordinación entre el Servicio de Ambulancias de Osakidetza y la Ambulancia SAMUR municipal.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno, con la abstención de la oposición, en la que se insta al Gobierno Vasco a evaluar, dentro de su ámbito competencial, si la incidencia de la pandemia, y la demanda habitual de la Red de Transporte Sanitario de Urgencia, en lo que a Bilbao se refiere, requieren alguna modificación, tanto en las dotaciones actuales como en los protocolos de coordinación entre estos recursos y el conjunto de la red de asistencia sanitaria de Euskadi.

En la defensa de su moción, el edil del PP Carlos García ha afirmado que "a todas luces" la atención sanitaria en urgencias y emergencias médicas de ambulancias en Bilbao es "claramente insuficiente" porque la Villa dispone de siete ambulancias del Sistema Vasco de Salud y una más del SAMUR, cuando "la recomendación desde la OMS para los 350.000 habitantes de Bilbao es de 14 ambulancias".

Tras denunciar la "saturación" de los trabajadores de ambulancia del Servicio Vasco de Salud, García ha pedido al Ayuntamiento que reclame al Gobierno Vasco que, "en una materia tan sensible para las salud de las personas, como es la atención de emergencias medicas con ambulancia, sea la que corresponde a la población de Bilbao".

Asimismo, ha señalado la necesidad de que la ambulancia del SAMUR, que "ha estado fuera de servicio durante ocho días en los últimos meses", esté coordinada con Osakidetza.

Desde EH Bildu, Asier González se ha mostrado favorable a pedir el informe al Gobierno vasco y ha añadido que el mismo debe incluir "cuáles son las competencias de cada institución". En ese sentido, ha apuntado que el estudio "tendrá que contemplar que Bilbao tiene competencias en Protección Civil, poniendo en valor el plan de emergencias de Bilbao y su carta de servicios".

Asimismo, ha coincidido en la importancia de "mejorar la coordinación entre diferentes instituciones", en el ámbito de la seguridad, así como en otros ámbitos como la educación y la salud, entre otros.

El edil de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha considerado también "insuficiente" la red de transporte sanitario desplegada en Bilbao, y ha señalado la necesidad de "mejorar la dotación de esa red para poder minimizar los casos de esperas innecesarios, angustias, dolores y el llegar demasiado tarde o no llegar nunca". Por ello, ha dicho que "más que evaluar, lo que hacen falta son respuestas y acciones concretas por parte del Departamento de Salud y de Osakidetza".

En respuesta a los grupos, el concejal de Gobernanza, Gonzalo Olabarria, ha asegurado que al Ayuntamiento de Bilbao le preocupa la prestación de los servicios, "la preste quien la preste", en lo que se refiere a la ciudadanía de Bilbao, pero ha remarcado que el transporte sanitario de emergencias es "una competencia del Gobierno vasco" y, por ello, "debemos acudir a esta institución para conocer y, en su caso, requerir información, sobre la concreta prestación del mismo".

Olabarria ha recordado, por otro lado, que desde el inicio de la pandemia se dispone de recursos específicos covid. Se trata de ambulancias concertadas y equipadas para funcionar, en concreto dos en Bizkaia "con capacidad y material", de las que Bilbao "dispone casi en exclusiva".

El edil de Gobernanza ha explicado que el Sistema de Salud "monitoriza todas sus actuaciones, sabe cuántas actuaciones lleva a cabo la red de transporte sanitario urgente y cuánto tarda en llegar, en librar un recurso y atender el siguiente servicio".

En ese sentido, ha precisado que "no se trata de realizar un estudio de meses, sino que con todos los parámetros, y no solo el número de ambulancias, el Departamento de Salud nos diga con estos recursos cuánto tardan en responder, si hay saturación o no del servicio y cómo se puede mejorar la coordinación".