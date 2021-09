Una campanya "3 en 1" a Paterna fomenta la igualtat en tasques domèstiques, la sostenibilitat i el comerç

Sota el lema de 'Comprar a Paterna també és cosa teua/seua', s'han repartit 3.000 borses reutilitzables per a la compra en 32 fruiteries i verduleries de la ciutat, que les entregaran gratuïtament als seus clients.

Tal com ha explicat la regidora d'Inclusió Social i Polítiques d'Igualtat, Isabel Segura "l'objectiu principal d'aquesta campanya és sensibilitzar a la ciutadania en general, i especialment als homes, sobre la necessitat de ser corresponsables en les tasques domèstiques i de cures compaginant l'activitat laboral, eliminant els estereotips de gènere i el rol de les dones cuidadores".

A més, també es destaca el treball de les cures i tasques domèstiques, interpel·lant als homes per a la implicació en la cura i la valoració dels treballs professionals de les seues parelles.

Però no només es compleix l'objectiu de sensibilitzar en matèria d'igualtat sinó que també s'aposta per fomentar la compra en el comerç local de la ciutat ja que serà en els establiments dedicats a la venda de fruites i verdures on s'entregarà a compradors o compradores aquestes borses multiusos.

"D'aquesta manera -ha afirmat el regidor de Comerç, Fernando Carrión- promovem que els paterners i paterneres realitzen les seues compres en comerços de la ciutat, dinamitzant l'economia local i el comerç de proximitat".

Des del consistori afegeixen que hi ha "un tercer objectiu que persegueix aquesta iniciativa, el de fomentar la sostenibilitat mediambiental gràcies a l'ús de borses reutilitzables, i tenint en compte que Espanya eliminarà les bosses de plàstic en la compra de fruites i verdures en 2023".