La Fe de València entrega els guardons del seu XV Premi Literari per a "donar veu" als pacients

Tal com ha recordat la gerent del Departament de Salut La Fe, la doctora Eva Salvo, "es tracta d'un certamen molt important per a nosaltres, i estem molt contents que malgrat les dificultats, l'Associació haja volgut seguir endavant amb ell".

"Donar veu als i les pacients, en moments com els quals hem viscut, es fa, si cap, encara més important", declara Salvo, que agrega que "a través dels relats podem escoltar la seua veu i conéixer quines han sigut les seues vivències".

El jurat, compost per Inma Máñez, María Montes i Ginés Vera, ha atorgat el premi al millor relat en valencià al text de Sisco Fons 'No em tornes a somriure, per favor" en el qual s'introdueix al lector en la ment del protagonista a través d'un monòleg interior d'una gran frescor narrativa, no exempta, a més, de tocs poètics.

Quant a la millor narrativa en castellà, el guardó ha sigut per a 'Un amor prohibido', escrit per Jana Moneo. És un relat de caràcter fantàstic que tracta amb sensibilitat i destresa literària una greu malaltia.

En la modalitat de poesia, Mariano Jurado ha sigut el guardonat amb el seu poemari 'Niebla', un conjunt de sis poemes on s'arreplega el dolor, no li parla al lector d'una dolència concreta, però sí dels dies de dolor als quals la poesia li ajuda a fer front.

Els autors premiats han rebut sengles diplomes acreditatius i un lot de llibres com a premi, i tots els altres participants en el concurs han rebut un diploma i un llibre.

En total, en aquesta edició del Premi Literari per a pacients de l'Hospital La Fe, s'han presentat 24 concursants que han presentat 17 relats en castellà i 2 en valencià. A més, s'han presentat 5 relats en estil poesia.

Els relats guanyadors seran publicats en un llibre editat per l'Associació José Luis Sampedro per a la Salut i la Cultura al costat d'altres relats presentats, triats pel jurat.

L'Associació José Luis Sampedro per la Salut i la Cultura de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe desenvolupa diverses activitats culturals i lúdiques des de l'any 2002, amb l'objectiu de combatre l'ansietat i la melancolia dels pacients hospitalitzats.

La meta és aconseguir fer més profitosa i agradable l'estada de les persones ingressades, dels seus acompanyants i del propi personal de l'hospital.

Entre les principals activitats desenvolupades per l'associació destaquen conferències, presentacions de llibres, tertúlies literàries, la celebració del Dia del Llibre o la commemoració del Dia de la Dona.

Així mateix duen a terme diversos concursos literaris infantils i d'adults, tallers de poesia, representacions de teatre infantil i d'adults, contacontes, concerts musicals i cursos de divulgació, entre uns altres.