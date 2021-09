Krash Kosmetics presenta Krash Tools, la nueva marca de brochas veganas para maquillar la vida de color de rosa

Alvaro Kruse revolucionó el panorama del maquillaje español con Krash Kosmetics, una marca de maquillaje sin género, sin talla, sin etnia, cruelty free y vegana. La firma fue el maquillaje oficial de la edición de Drag Race España y después de todo el éxito cosechado en los últimos años, la marca ha dado un paso adelante con una nueva línea muy esperada por sus seguidores.

Hace una semana aparecía Krash Tools, una nueva marca de brochas que nace de la necesidad de complementar al maquillaje cumpliendo con todos los valores de Krash Kosmetics, siendo también veganas, cruelty free y gender neutral.

Con 15 brochas de rostros y ojos junto con 4 limpiadores de brochas con distintos olores a frutas (mango, piña, sandía y melocotón), el lanzamiento fue todo un éxito y en apenas unos días se agotaron casi todas ellas.

La marca propone 15 brochas multiusos para todo el rostro -incluido los ojos-con las que se pueden realizar cualquier tipo de técnica de maquillaje sin tener que renunciar a un acabado perfecto e impecable.

El rosa es el color que baña toda la colección, desde el pelo sintético hasta el mango, pasando incluso por el packaging, ofreciendo una verdadera experiencia sensorial a la hora de maquillarse y conseguir que sea un momento positivo y divertido.

Con un tacto ultrasuave perfecto para un efecto aerógrafo, un mango ergonómico y el tamaño ideal para meterlas en cualquier neceser, hacen que se conviertan en la mejor opción en el mundo de las brochas low cost, ya que ninguna de ellas supera los 10 €.

Una parte fundamental para el cuidado de las brochas -y para el cuidado de la piel- es limpiarlas con regularidad para evitar que proliferen las bacterias y eliminar los restos de maquillaje para conseguir colores puros y brillantes.

Por esto, la marca también ha sacado cuatro jabones sólidos con una manta redonda de silicona en su interior para conseguir una limpieza rápida y efectiva. Se pueden encontrar con olor a melocotón, mango, piña o sandía y han sido todo un éxito, ya que tanto en la web de la marca como en Primor se encuentran agotados.

Sin embargo, no se trata de las primeras brochas que diseña Krash Kosmetics, ya que la marca coqueteó en este sentido con You Are The Princess, pero sí es la primera que saca la firma como propias.

Aunque se trata de una línea que acaba de salir, muchos de los fans de la marca están pidiendo una esponja de maquillaje, uno de los productos más usados para aplicar maquillaje en crema y herramienta fundamental para cualquier amante de la cosmética.

De momento, Krash Tools ha satisfecho las ansias de sus fans con un kit de brochas que en un principio no estaba planeado, por lo que si siguen insistiendo, puede que en unos meses la familia Krash de la bienvenida a un nuevo integrante mucho más esponjoso.