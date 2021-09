La Junta pide el restablecimiento de todos los servicios de AVE y Media Distancia a Granada

Así lo ha explicado en una respuesta a una pregunta relativa al Corredor Mediterráneo a su paso por Granada parlamentaria del PP Ana Vanessa García en el Pleno del Parlamento andaluz. En este contexto, Carazo ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "se centre en Granada y que analice la situación de todo el mapa ferroviario andaluz".

"Me sumo a esa reivindicación de restablecer el cien por cien de las conexiones ferroviarias de la Alta Velocidad en Granada, así como de las conexiones con Málaga que no avanzan y la restitución de la Media Distancia del Avant con Sevilla que no sabemos qué problema técnico tiene tras su supresión en agosto de 2020", ha añadido.

"Yo acompañé a la sociedad almeriense reclamando celeridad y prioridad para esta importante infraestructura, el Corredor Mediterráneo, a su paso por Almería, pero se hace absolutamente necesario continuar a su paso por la provincia de Granada, a Málaga y Bobadilla, para unir con ese Corredor Central que conecta con Algeciras", ha remarcado la consejera, quien ha lamentado que el tramo del Corredor Mediterráneo en la provincia de Granada que une con Almería sea "el más retrasado de toda Europa". "Está en un estado funcional, inicial, su trazado y las posibilidades no están definidas", ha denunciado.

Además, la consejera de Fomento ha criticado que el Gobierno haya "perdido tres años sin planes, tres años revisando estudios y sin licitar el proyecto, así que Almería y Granada van a ser las últimas a las que llegue este corredor". "Lo más preocupante -ha incidido- es que en la entrevista a un diario almeriense la secretaria de Estado de Transportes, antes presidenta de ADIF, afirmó que se está trabajando en este estudio funcional del trazado entre Almería y Granada para que cuando el AVE llegue a Almería se pueda empezar esta línea". "Como he dicho en otras ocasiones, no es de recibo que los granadinos tengan que esperar tanto para poder iniciarse esta infraestructura para viajeros y para mercancías", ha advertido.

Asimismo, ha reiterado que reclamará al Gobierno estatal el cumplimiento de sus presupuestos estatales, sus compromisos de ejecución de los corredores y, por último, solicitará que se aprovechen los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, los conocidos como Next Generation, para mejorar las infraestructuras ferroviarias. "En el Año Europeo del Ferrocarril estamos ante la oportunidad histórica con estos fondos", ha reivindicado la titular de Fomento.