Nuevo varapalo para Anabel Pantoja, pues el fallecimiento de su abuela, doña Ana, ha provocado que su boda penda de un hilo. Su tía, Isabel Pantoja, le pidió que continuara con ella como hasta hora, pues el enlace está previsto este viernes en la playa de La Graciosa. Sin embargo, y tras el viaje exprés a la península para acudir al tanatorio, parece que uno de sus invitados más importantes se ha caído de la lista.

Kiko Hernández ha asegurado este jueves en Sálvame que la influencer estaba rota de dolor, pero no solo por la muerte de su abuela y por lo problemática que está siendo su boda, sino porque le han dado otra triste noticia: Kiko Rivera no irá a la boda.

Raquel Bollo, Isa Pantoja y Anabel se quedaron a dormir en Cantora, pero el DJ acudió a las 2, se reencontró con su madre tras un año sin hablarse, y sobre las 4.30 se marchó.

Pero, por la mañana, llamó a su prima y le dijo: "Anabel, tú y Omar ya estáis casados. Acabamos de enterrar a nuestra abuela. Acaba de fallecer una de las personas más importantes de nuestra vida. Y ahora mi cuerpo no está para cachondeo ni para fiestas. Esto lo podemos posponer para otra ocasión. Te lo pido por favor, aplázalo porque yo no voy a ir a tu boda".

Así ha informado Kiko Hernández, quien ha asegurado que esto se lo ha confirmado el propio Kiko Rivera. Al parecer, Anabel le suplicó que asistiera, pues es el día más importante de su vida, pero él continuó en su negativa.

"Anabel, ha muerto nuestra abuela, nadie tiene ganas de hacer una fiesta. No se puede hacer una celebración si se acaba de morir nuestra abuela. Y por mucho que diga Isabel Pantoja, esto no le hace ninguna gracia, porque queda sucia la boda", opinó.

"Por lo menos que se queden Irene y las niñas", ha asegurado Kiko Hernández que le dijo Anabel. "Irene que haga lo que quiera, y si quiere que se quede a celebrar tu boda con las niñas", le respondió el DJ.

"Kiko le dice: 'Irene, me quedo porque estoy muy jodido. No paro de llorar, no levanto cabeza'. Así que Irene Rosales decide volver para estar con su marido y no acudir a la boda", ha explicado Hernández en Sálvame.

"Mi deber es estar con mi marido", ha declarado Irene Rosales a la prensa en su marcha sobre las 18 horas. "Por él me habría quedado, pero no".