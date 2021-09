L'Ajuntament de València preveu acabar amb l'ampliació temporal de les terrasses el pròxim 12 d'octubre

L'Ajuntament de València preveu acabar el pròxim 12 d'octubre amb l'ampliació temporal de terrasses que va concedir als establiments d'hoteleria per a compensar-los pels mesos de tancament i les restriccions tant horàries com d'aforament a causa de la Covid-19.

Així ho plantejarà aquest divendres en la Taula de Diàleg amb la Federació d'Hoteleria, la Unió Gremial, la Federació d'Associacions de Veïns de la ciutat i la Coordinadora d'Hoteleria de la Comunitat, tal com ha avançat la regidora d'Espai Públic de València, Lucía Beamud, poc abans del Ple de l'Ajuntament.

Beamud ha recordat que la decisió d'ampliar les terrasses de la ciutat es va adoptar després de "mesos de tancament absolut" de l'hoteleria i quan va obrir només podia fer-ho en exterior i al 50%. L'edil s'ha mostrat satisfeta amb el "diàleg" entre totes les parts implicades que va fer possible aquest "esforç conjunt de la ciutadania per a ajudar el sector".

Després, "a poc a poc ens hem anat recuperant, el dia a dia és més habitual" i l'edil considera que "és hora de tornar a la normalitat" ara que s'han recuperat els aforaments. "És important per a totes les parts mantindre un espai de convivència activa. Hem de caminar cap a eixa normalitat i anem a tornar a l'espai inicial", ha argumentat.

Es manté la gratuïtat de les terrasses

Sobre aquest tema, el regidor d'Hisenda i portaveu del PSPV, Borja Sanjuán, ha destacat que "afortunadament cada vegada hi ha menys restriccions" i "caminar cap a la normalitat significa també tornar a la normalitat també en mesures extraordinàries", que es retiraran "progressivament".

En tot cas, l'edil ha volgut deixar clar que el consistori "mantindrà la gratuïtat de la taxa de terrasses" i ha advocat per acompassar la retirada de mesures extraordinàries amb la recuperació i per "distribuir l'espai al carrer de manera equitativa".

Des de l'oposició, la portaveu del grup municipal popular, Maria José Catalá, ha plantejat una "situació transitòria" que permeta deixar l'ampliació de les terrasses, almenys, fins a final d'any, "tenint en compte la caiguda de facturació de l'últim any". En aquest sentit, ha instat el consistori a ser "flexible" perquè els establiments d'hoteleria puguen "refer-se d'una situació complicada".

El portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, s'ha mostrat partidari de "mantindre" l'ampliació de terrasses en aquest "moment de recuperació" i al seu torn, crear la figura dels 'informadors nocturns del silenci', persones civils que actuarien com a mediadors per a dissuadir o advertir als qui estiguen molestant als veïns per fer soroll.

"Un gest poc empàtic"

Per la seua banda, la Federació Empresarial d'Hoteleria de València consideren "un gest poc empàtic amb el sector, que porta arrossegant una profunda crisi", que s'anuncie que es deixarà sense efecte les ampliacions de terrasses quan "encara no s'ha aconseguit la finalització completa de restriccions".

En aquest sentit, el sector ha recordat que el primer trimestre de 2021 els establiments van estar tancats, i amb "limitacions després molt severes" tant d'aforaments, com d'horaris, més tota la càrrega que es porta arrossegant de 2020.

En la seua opinió, "una mesura així hauria de tindre continuïtat fins a final d'any per a contribuir a alleujar al sector en aquest any tan complicat, i en tot cas sempre fins que acaben totes les restriccions, incloses les de distància".

Des de la Coordinadora d'Hoteleria dels Barris s'ha qualificat de "precipitat i injustificat" l'anunci, i lamenten la "falta d'empatia i coneixement" per part de l'administració local sobre la situació de l'hoteleria, després de 18 mesos amb restriccions i tancaments.

Per a la Coordinadora, mentre l'hoteleria no recupere el 100% de l'aforament a l'interior i se suprimisquen les distàncies de seguretat, "els locals tenen un problema de capacitat per a atendre al públic en els establiments, que resulta necessari seguir traslladant a les terrasses".

Per tant, el col·lectiu reitera i insisteix que les ampliacions de les terrasses "continuen sent necessàries per a salvar llocs de treball i reactivar a pimes que encara no s'han recuperat de la crisi al 100%".

De la mateixa forma, des de la Coordinadora asseguren no entendre que l'Ajuntament anuncie una data predeterminada per a posar fi a les terrasses abans de mantindre la reunió amb el sector, convocada per a aquest divendres, i abans de conéixer les noves mesures que el Consell ha d'aprovar en la pròxima Interdepartamental, que entrarien en vigor el pròxim 9 d'octubre.