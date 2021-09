CCOO denuncia la falta de professionals a les residències per la precarietat laboral en el sector

"Les nefastes condicions laborals i salarials provoquen una fugida cap a altres sectors i hi ha categories professionals que sóndifícils de cobrir, com és el cas d'infermeria o TCAE (Tècniques en Cures Auxiliars d'Infermeria)", ha exposat en un comunicat el sindicat.

La central sindical espera que en la reunió convocada per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al dia 5 d'octubre, entre administració i agents socials, es proposen "mesures concretes".

CCOO PV ha subratllat que tant les persones majors com el personal de les residències "han patit les conseqüències més devastadores de la pandèmia, que han tret a la llum les deficiències del sector".

Per açò, assegura que "no es rendeix" i avisa que, de no produir-se avanços, seguirà mobilitzant-se, com va fer el 21 de setembre davant la seu de la CEV per a exigir "canvis urgents en les condicions laborals i una assistència de qualitat".

Aquest sindicat reclama a l'administració i les empreses "que deixen d'ignorar a les treballadores que cuiden de les nostres persones majors". "Ha d'haver-hi un canvi urgent i acabar amb els salaris baixos, les jornades interminables, els ràtios insuficients, així comamb les altes exigències físiques i psicològiques", ha dit.