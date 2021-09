Pontón (BNG) advierte de que es un "momento decisivo" para "defender con uñas y dientes" la sanidad pública en Galicia

Ante el centro de salud Rosalía de Castro de Vigo, la líder nacionalista ha llamado a participar en la movilización programada para esta misma jornada en la ciudad olívica, en contra de los "12 años de recortes y privatizaciones que están llevando al sistema público al borde del colapso".

Asimismo, la dirigente nacionalista, que ha señalado que el área sanitaria viguesa ha sido un "banco de pruebas" en este sentido, al ser la que "más recortes ha sufrido", ha censurado la "política de acoso y derribo" a la sanidad pública, que es "tanto como decir poner en riesgo a los gallegos".

En este sentido, ha recordado la dimisión en bloque de los jefes de atención primaria del área viguesa como muestra de la situación descrita en la comarca, porque "ya estaban cansados y no podían más",

Al tiempo que ha criticado el hospital Álvaro Cunqueiro como "fracaso de la privatización", ha denunciado la "situación de colapso" de los puntos de atención continuada, una situación que "no nació en la covid", pero que se ha visualizado y que a lo largo de la pandemia se ha visto que "se va a peor".

"Porque tiene un plan de demolición de la sanidad pública desde las instituciones y no podemos poner en riesgo el derecho a la sanidad pública de calidad", ha remarcado Pontón, quien ha observado que se está "obstaculizando que se pueda acudir con normalidad a centros de salud", con el límite del 60 por ciento de presencialidad o las demoras en varios días para conseguir una cita.

"MOMENTO DECISIVO"

Para Pontón, "estamos en un momento decisivo en el que hay que defender con uñas y dientes la sanidad de este país". No solo, dijo, se trata de "dificultades" para atender las necesidades de salud de los ciudadanos, sino que también las "padecen los profesionales" de la sanidad, "maltratados por el sistema y las instituciones".

"Es el momento de decir basta ya, es el momento de un cambio que blinde la sanidad pública de este país", ha remarcado Pontón, quien ha defendido su propuesta de un plan de choque con 200 millones de euros para que "haya más medios, más recursos y más profesionales" en la sanidad pública.

En este punto, ha advertido de que es "falso que no haya profesionales" para contratar. "Lo que no hay, son profesionales dispuestos a soportar la precariedad del señor Feijóo en el sistema sanitario público", ha aseverado Pontón, quien ha referido que hay muchas áreas que necesitan "un refuerzo", como psicólogos, fisioterapeutas, etc.

Pero, agregó, para eso se necesita "reforzar esas áreas", algo que "significaría descargar a los médicos de atención primaria". Por ello, ha incidido en que hay que "convocar las plazas vacantes" para el Sergas y que "vuelva a funcionar el corazón de la sanidad pública, que no necesita ni más recortes ni castigos, sino un plan de choque".

Pontón, a preguntas de los medios sobre la valoración de la sanidad gallega en pandemia, ha indicado que la sociedad gallega hizo un "esfuerzo muy importante" y que la campaña de vacunación "funcionó gracias al esfuerzo de los profesionales", pero eso no obvia que "haya lista de espera de hasta tres semanas" para conseguir algunas citas de atención primaria.

"La atención primaria tiene que ser próxima, cercana y rápida y accesible, y eso son los pilares que ha roto Feijóo", ha sentenciado Pontón, quien ha dicho que "esto no aparece con la covid, sino que la covid lo que hace es evidenciar las consecuencias de 12 años de privatizaciones".