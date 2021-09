CyL cruza datos para comprobar vacunados en otras CCAA y baraja una captación activa en el futuro

Así lo ha explicado la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, durante su visita al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, que este jueves cierra como centro de vacunación masiva en la ciudad.

Pacheco ha explicado que hay un porcentaje de entre el 9 y el 10 por ciento de personas sin vacunar y ha concretado que el mayor descenso de las tasas de vacunación se registra en población en las franjas de edad de entre 20 y 29 y 30 a 39.

En este sentido, ha apuntado que creen que muchas personas son de población activa que han podido vacunarse en otras comunidades, motivo por el que se están cruzando datos en el registro nacional (Regvacu) para tratar de depurar las bases de datos y ver qué personas podrían estar vacunadas en otras comunidades, principalmente en Madrid y País Vasco, con los cuales, por proximidad, se tiene "muchas más relación".

Otro porcentaje puede no haberse vacunado por contraindicación o por rechazo de la vacuna, pero cree que "en general las personas que no se han vacunado por no querer es un porcentaje relativamente escaso".

En cualquier caso, ha explicado que cuando se termine de vacunar quizá haya que hacer alguna estrategia de captación "un poco más activa" de aquellas personas que puedan haber quedado "un poquito más rezagadas por la vacunación".

La misma, ha concretado, se haría desde Atención Primaria, la "parte más cercana a los pacientes", de tal forma que ellos podrían hacer una revisión de quienes que no estén vacunados y ver quién está pendiente de recibir dosis o no lo haya podido hacer por alguna circunstancia.