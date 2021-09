Quién canta la canción que suena en Mercadona desde 1986

Mercadona es una de las empresas de supermercados más extendida en nuestro país, con productos que se convierten en imprescindibles para sus clientes más fieles y muy reconocible tanto por sus carteles verdes en el diseño de sus tiendas como por la mítica canción: "¡Mercadona, Mercadona!".

Esta pegadiza canción enseguida se viene a la mente de cualquier persona que se haya paseado en alguna ocasión por los pasillos de algún supermercado Mercadona o haya visto algún anuncio publicitario de la compañía, pero pocos saben quién es la persona que le pone voz a la sintonía original.

La actriz Mamen García, la voz de la canción de Mercadona

La voz pertenece a la actriz Mamen García, que se dio a conocer por su papel en la famosa serie Escenas de matrimonio, aunque también ha participado en otras series como La que se avecina o Cuéntame cómo pasó.

Por aquel entonces, la actriz era cantante del grupo Patxinger Z y hacía muchos jingles en el estudio: "Empezaron a hacer muchos supermercados en Valencia, montaron muchos puestos de trabajo y se hizo el jingle en Tabalet Estudis. Nos vinieron con los dos compases que supongo que los hicieron los propios de Mercadona, otro hizo los arreglos y yo puse la voz", explica Mamen García en una entrevista para FórmulaTV.

Mamen García, caracterizada como Brígida. TELECINCO

"Yo tengo la sensación de que cuando empecé a salir en 'Escenas de Matrimonio' me di cuenta, porque tengo un Mercadona enfrente de casa, de que continuamente lo estaba oyendo", indica la actriz sobre la fama que ha tenido esta sintonía.

Sin embargo, ella no pudo aprovecharse de la parte que le tocaba por poner voz: "No se tienen derechos de nada. Es una lástima, si no me habría forrado. No se cobran derechos de lo que se pone en supermercados".