'This is pop. Das latas de Andy Warhol ás túas' abre sus puertas en Afundación de Vigo, con 63 producciones de arte pop

La muestra está comisariada por Antonella Montinaro y permite hacer un repaso del arte pop desde sus orígenes en los años 50 hasta nuestros días (neo-pop), y comparar el lenguaje de los artistas de este movimiento en Estados Unidos, Reino Unido y España.

'This is pop' propone un recorrido multidisciplinar de carácter divulgativo en el que el público podrá contemplar desde las serigrafías de Marilyn Monroe elaboradas por Andy Warhol, hasta las famosas latas Campbell, o piezas del Equipo Crónica, de Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter Blake, Yayoi Kusama, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Damien Hirst, Takashi Murakami, Jeff Koons, Yoshitomo Nara, Julian Opie, Mr., y Shepard Fairey (Obey), entre otros.

El arte pop fue un movimiento surgido a finales de la década de 1950 en Reino Unido y Estados Unidos como reacción artística ante el expresionismo abstracto, y que se caracterizó por el empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de masas aplicados al arte.

En el neo-pop del siglo XX, los artistas utilizan la ironía, repetición, apropiación, deconstrucción y distintos lenguajes o referencias para generar un arte a veces 'kitsch'. Los autores tienen en común el uso de la iconografía de los comics, de los dibujos animados, de los anuncios publicitarios o incluso la de la obra de otros artistas pop ya consagrados.

Igualmente, si algo caracteriza el arte urbano del siglo XXI alrededor del mundo es su heterogeneidad. Las intenciones de sus autores son muy diversas y variadas, no todos manejan el lenguaje de la subversión y la ironía, no todos tratan de incitar en el público reflexiones sociales ni políticas, pero sí buscan llamar la atención, sorprender al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de este tipo, al convertir la calle en un museo al aire libre.

La exposición podrá visitarse de lunes a sábado en la sede de Afundación en Vigo, en horario de 17,30 a 20,30 horas, con entrada libre y gratuita. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa 'Cultura por Alimentos' que impulsa la Obra Social de Abanca, y mediante el cual se invita a los visitantes a depositar alimentos no perecederos en unos cajones habilitados para ello, en colaboración con el Banco de Alimentos.