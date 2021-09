Rechazada la modificación del cuadro de personal del ayuntamiento de Santiago, en la que se preveía su funcionarización

Durante el pleno municipal celebrado esta mañana, la concejala de Economía, Hacienda, Personal, Contratación y Modernización de la Administración Local, Marta Abal, ha defendido una modificación que, con la funcionarización de 124 plazas de personal, "permite dar cumplimiento a la normativa de funcionariado público y a la jurisprudencia, así como unificar regímenes jurídico, laboral y de funcionariado".

Además, "la funcionarización facilitaría la movilidad y la promoción profesional del personal, no sólo en el ayuntamiento, sino en otras administraciones", ha explicado Abal.

Por su parte, Goretti Sanmartín (BNG), ha criticado la falta de "participación sindical" y ha lamentado que la negociación haya sido "bilateral" y no "multilateral". "Es llamativo que el sindicato de mayor representación entre los trabajadores esté en contra", ha recordadoSanmartín que, con todo, ha señalado que los nacionalistas no están "en contra de funcionalizar plazas", "pero no todas".

"No vemos la necesidad ni entendemos la funcionalidad de hacerlo", ha apuntado la portavoz del BNG, que ha preguntado "qué se pretende conseguir", algo que no se recoge en la propuesta.

"LA CASA POR EL TEJADO"

En la misma línea se ha expresado el portavoz del Partido Popular, Ramón de Jesús Quiroga, que ha afeado que la iniciativa no se haya "planificado, ni consensuado", y que ha calificado de "desestructurada".

"Quieren empezar la casa por el tejado", ha afirmado Quiroga, que haafeado que la propuesta sólo apunta "generalidades" como "la mejora de la eficiencia" y no incluya el grado de afectación de los empleados municipales, posibles resultados o que problemas solucionaría.

Además, el PP ha recordado que el Gobierno central trabaja en un Real Decreto sobre este asunto, por lo que lo "mejor" sería esperar y "hablar a partir de ahí".

La portavoz de Compostela Aberta, Marta Lois, también ha utilizado la expresión "la casa por el tejado" para referirse a un tema que "el Gobierno local quiere aprobar de prisa y corriendo y que no cuenta con el consenso ni del Comité de Empresa ni de los sindicatos".

"Van de error en error, falta transparencia y diálogo", ha asegurado Marta Lois, que ha pedido al Gobierno local "que vuelva a la mesa de negociación". "No vamos a blanquear su capacidad para llegar a acuerdos sindicales", ha remarcado.

A este respecto, Marta Abal ha aseverado que "no va a permitir que se diga que no hablaron con los sindicatos", tras lo que ha recordado a los partidos de la oposición que, con su voto negativo, niegan a los trabajadores la posibilidad de participar en un proceso de promoción"voluntario".

INICIATIVA "IMPUESTA" Y "POCO GARANTISTA"

Antes de dar comienzo el pleno, Javier Ferreira, portavoz del Comité de Empresa, ha intervenido para expresar la oposición del organismo al proceso de funcionarización.

"En la mesa xeral organizada en junio, la mesa sindical votó en contra", ha recordado Ferreira, que no entiende además "cómo es posible que se presente ahora una propuesta diferente a la de aquella mesa".

Para el Comité de Empresa, la iniciativa tiene parte de imposición y podría suponer la pérdida de garantías y derechos de los trabajadores. "No nos opondríamos si fuese garantista con todos los puestos de trabajo; muchos trabajadores podrían perder derechos adquiridos trasaños de trabajo", ha asegurado el portavoz, que ha calificado esta situación de "pago deshonroso".

El Comité no ve en la iniciativa "buena fe ni colaboración", que "carece además de fe negociadora", según señalan.