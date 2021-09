"Ningún partido tiene un historial de servicio a las lenguas de Asturias tan limpio como el PP", asegura Alvaro Queipo

Durante su intervención en la Comisión de Cultura, Política Llingüística y Turismo, donde comparecía el director xeneral de Política Llingüística, Antón García, Queipo ha indicado que él no iba a "atreverse" a realizar valoraciones de tipo filológico o lingüístico y ha destacado que en el Parlamento "debemos hablar de política y de como legislar para mejorar a las personas a la que representamos".

Ante eso, ha querido recordar la figura del presidente Sergio Marqués, "que tuvo la sensibilidad de elaborar y aprobar la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que supuso un antes y un después a la hora de desarrollar políticas de protección y promoción del asturiano y gallego-asturiano".

Así, ha afirmado que ningún partido de la Cámara tiene "un historial de servicio tan limpio con las lenguas de Asturias como el PP". "Ningún partido hizo ningún esfuerzo legislativo por proteger y amparar a los asturianos, sí lo hizo el PP en cuatro años que gobernó", ha destacado.

Por otro lado, Queipo ha indicado que el modelo de oficialidad 'a la gallega' propuesto por Barbón busca incomodar al PP, "cuando nostros representamos a los asturianos, no a los gallegos, y leemos la realidad asturiana". "No sería sumarnos al consenso, el consenso hay que fabricarlo, no está fabricado", ha sentenciado Queipo sobre el debate de la reforma del Estatuto y la oficialidad, marco legal al que el PP se opone.

Durante su turno de replica, Antón García le ha recordado a Queipo que, aunque es verdad que fue una iniciativa del PP la que puso en marcha la Ley de Uso, esta norma fue aprobada por la unanimidad de la Junta General del momento. "Todos se sumaron al consenso para que esa ley saliera adelante y esto nos da alguna pista de por donde tendría que ir la reforma del Estatuto en este momento", ha sentenciado.