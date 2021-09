Refugees Welcome relanza en València su proyecto para que vecinos ofrezcan una habitación a quienes buscan un futuro

La plataforma permite ofrecer una habitación disponible a "personas que, por algún motivo, están buscando un futuro mejor". Se promueve el compartir un hogar por al menos seis meses "en condiciones de horizontalidad y respeto mutuo", ha explicado la organización en un comunicado.

Refugees Welcome ofrece de manera gratuita un servicio de asesoría y acompañamiento durante todo el proceso y se encarga de encajar perfiles con afinidades comunes, su capacidad económica y su interés en compartir vivienda por un tiempo determinado.

De esta manera, ambas partes "mejoran sus habilidades lingüísticas, crean una nueva red de amistades y pueden sentirse parte de la sociedad de acogida", ha destacado.

La asociación ha animado ahora a la ciudadanía valenciana con una habitación disponible en su hogar a registrarse en la página web. Este año se han registrado seis personas buscando vivienda en la ciudad, a las que no ha sido posible acompañar por la falta de oferta.

Además, en la provincia de Valencia, 1.441 personas han presentado su solicitud de asilo de las 35.728 personas que lo han hecho en España entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021, según los datos provisionales publicados por el Ministerio del Interior. Una de cada tres son mujeres y en global el grupo mayoritario tiene entre 18 y 34 años.

PROBLEMAS DE VIVIENDA EN EL PROCESO DE ASILO

En España, cuando la solicitud de Asilo Internacional de una persona es aceptada a trámite, ésta pasa los primeros meses en un recurso de acogida para solicitantes de protección internacional, sin apenas contacto con la población local.

Finalizado este periodo, las personas solicitantes tienen verdaderos problemas para encontrar una vivienda propia, "debido al racismo del mercado inmobiliario, la subida de los precios del alquiler y las dificultades de acceso al mercado laboral", ha detallado la organización.

Es sobre todo en esta segunda fase cuando el papel de Refugees Welcome España cobra más sentido. Como comenta una de las primeras vínculos locales en la ciudad, Candela: "Creo que Refugees Welcome trata de inspirar una solución alternativa, creativa, solidaria y fomentando el valor de la convivencia frente a un problema cuya raíz es estructural, que evidentemente no se resuelve de forma tan sencilla y que puede generar mucho malestar".