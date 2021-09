El Consell destina 51 milions a ajudes per a la promoció de la investigació científica i desenvolupament tecnològic

Amb aquestes ajudes, la Generalitat "dona continuïtat a la seua aposta per incrementar els recursos i el potencial del sistema valencià de I+D+i facilitant la formació, el perfeccionament, la mobilitat del personal investigador i l'atracció de talent; el nivell d'excel·lència i l'enfortiment dels grups i institucions d'investigació; el desenvolupament de tecnologies i la seua transferència al teixit productiu valencià, i la internacionalització de la investigació i la difusió dels seus resultats", recalca l'administració autonòmica en un comunicat.

Entre les novetats que contempla la convocatòria d'aquest any, cal destacar la determinació d'un termini de presentació de sol·licituds, establit per a cada tipus de subvenció. Les sol·licituds es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics a través de la web de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana.

Es consideraran efectivament presentades les sol·licituds firmades i registrades dins del termini, que incloguen, tant el formulari com la resta de documents determinats com parteix integrants per a cada sol·licitud; i serà l'última sol·licitud presentada, dins del termini, l'única que es considerarà vàlida a l'efecte de tramitació de l'expedient.

Poden concórrer a aquestes subvencions les persones físiques que complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores, així com els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i els parcs científics amb personalitat jurídica pròpia participada per una universitat de la Comunitat.

A més, com a novetat enguany, el director general de Ciència i Investigació, Ángel Carbonell, ha anunciat la realització de jornades informatives a les universitats valencianes, amb la finalitat d'informar als investigadors de les diferents modalitats de subvencions a les quals poden optar i resoldre els dubtes que puguen sorgir en el procés de sol·licitud de les mateixes.

14 MODALITATS

El Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana consta de 14 modalitats de subvenció emmarcardes en quatre subprogrames.

El primer dels subprogrames contempla subvencions per a la contractació de recursos humans dedicats a activitats de I+D+i El segon dels subprogrames contempla les ajudes destinades a la consolidació i enfortiment de projectes i grups de I+D+i i inclou tres tipus de subvencions.

El tercer dels subprogrames contempla subvencions a la internacionalització de la investigació i de la divulgació de la ciència. Finalment, el quart subprograma proposa ajudes per a la promoció i dinamització dels parcs científics.