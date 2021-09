L'alcaldessa de Torres Torres (València), a juí per presumptes insults a l'anterior alcalde del municipi

Així es desprèn de la resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual el jutge obri juí contra Bolós (de l'agrupació 'Todos por Torres Torres') per delicte d'atemptat.

Així mateix, dona trasllat de les actuacions al ministeri fiscal per a presentar el seu escrit d'acusació, així com a l'acusada perquè, en termini de 10 dies, remeta escrit de defensa. Declara la competència d'un Jutjat Penal de València per al coneixement i decisió d'aquesta causa.

Aquest procediment s'inicia després d'una denúncia que va interposar l'anterior alcalde de Torres-Torres, Víctor Mateu -ja mort-, al desembre de 2019 contra Bolós, aleshores regidora del municipi, per insults i amenaces.

Davant la Guàrdia Civil va declarar que a l'octubre d'eixe any, 2019, mentre estava en l'Ajuntament, Bolós va accedir amb el seu marit al seu despatx i li va començar a insultar i a dir expressions com 'Ets un fill de puta; ets un desastre, per culpa teua les meues filles es veuran al jutjat'.

Després -segons va narrar-, va tractar d'arremetre contra ell i va haver d'intervenir el marit i la comptable del consistori.

Després de l'ocorregut i una vegada que es va aconseguir traure-la de l'Ajuntament, de nou al carrer li va insultar dient que la seua mare era una puta i que s'entenia amb la propietària del bar de la piscina -sempre segons la seua versió-.

Davant aquests fets i la prova practicada, Fiscalia va demanar continuar amb el procediment pels tràmits de l'enjudiciament per a delictes lleus contra Bolós com a autora d'un delicte lleu de falta de respecte a l'autoritat o un delicte lleu d'amenaces. L'acusació particular, per la seua banda, li atribueix un delicte d'atemptat a l'autoritat.